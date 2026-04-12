Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập Hà Nội 3 năm gần đây

Qua thống kê của VietNamNet trong những năm gần đây, nhóm trường có điểm chuẩn thuộc diện top đầu ở Hà Nội gồm: THPT Kim Liên, THPT Yên Hòa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Thăng Long, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nhân Chính, THPT Cầu Giấy, THPT Nguyễn Gia Thiều,…

Năm 2025, Trường THPT Kim Liên và Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có mức điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 cao nhất Hà Nội với 25,5 điểm. Với cách tính điểm xét tuyển là tổng 3 môn thi đều tính hệ số 1, để trúng tuyển vào các trường này, thí sinh cần đạt trung bình mỗi môn 8,5 điểm.

Các trường có mức điểm chuẩn cao thứ hai là THPT Phan Đình Phùng và THPT Việt Đức với 25,25 điểm. Trường THPT Yên Hòa và THPT Nguyễn Gia Thiều lần lượt xếp ngay sau với điểm chuẩn 25.

Nếu xét tổng quan điểm chuẩn năm 2025, mức điểm chuẩn lớp 10 công lập không chuyên Hà Nội thấp đồng đều so với các năm trước bởi cách tính điểm điểm xét tuyển đã thay đổi: Không còn nhân đôi đối với 2 môn Văn và Toán, mà tính hệ số 1 như nhau ở cả 3 môn thi. Năm 2026, cách tính điểm xét tuyển như năm 2025.

Dưới đây là điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội trong 3 năm gần nhất:

Năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội quy định mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập không chuyên, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Về nguyên tắc tuyển sinh, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, NV3. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn ít nhất 0,5 so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3. Điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Khi hạ điểm chuẩn cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Sở GD-ĐT chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0.

Theo kế hoạch, học sinh Hà Nội đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố đến hết ngày 17/4. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24h ngày 17/4. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã hết thời gian đăng ký.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội) lưu ý, học sinh cần bảo mật thông tin tài khoản/mật khẩu để đảm bảo an toàn khi đăng ký.

“Học sinh cần kiểm tra kỹ mọi thông tin cá nhân trước khi đăng ký, đặc biệt là chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Nếu thông tin chưa chính xác, các em cần bình tĩnh và phản hồi lại với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường để xử lý.

Các em lưu ý cân nhắc kỹ trước khi đăng ký cũng như trước khi đổi nguyện vọng để đảm bảo nguyện vọng phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện học tập và định hướng trong tương lai”, ông Bình nói.

Theo kế hoạch, muộn nhất ngày 6/5, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT tại các UBND xã, phường, Cổng thông tin điện tử của Sở (www.hanoi.edu.vn).

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 của Hà Nội như sau:

Trong đó:

- Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10.

- Điểm ưu tiên: căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển

sinh để xác định điểm ưu tiên. Trường hợp học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

- Điểm khuyến khích: căn cứ vào giải cấp tỉnh do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh đối với các cuộc thi có tổ chức ở quy mô cấp quốc gia theo uy chế tuyển sinh để xác định điểm khuyến khích. Trường hợp học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi/kỳ thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao là 1.830 lớp, tương ứng 81.448 học sinh. Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên được giao hơn 78.678 chỉ tiêu; 4 trường THPT chuyên tuyển 78 lớp với tổng 2.370 học sinh; Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 học sinh.

Theo thống kê của VietNamNet, có 35 trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội tăng chỉ tiêu so với năm học trước. Có 61 trường giữ nguyên và 23 trường giảm chỉ tiêu.