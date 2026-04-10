Hà Nội cấm các trường THPT tư thục tổ chức thi tuyển lớp 10

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, Hội đồng tuyển sinh của các trường tư thục có trách nhiệm xây dựng phương án tuyển sinh dựa trên các tiêu chí cụ thể đã được quy định.

Các nhà trường chỉ được phép lựa chọn một trong ba hình thức xét tuyển sau đây: Sử dụng điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên; Dựa trên kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở cấp THCS. Trong trường hợp học sinh lưu ban, kết quả của năm học lại sẽ được sử dụng để xét tuyển; Kết hợp giữa điểm xét tuyển từ kỳ thi công lập và kết quả rèn luyện, học tập của học sinh.

Dựa trên phương án đã xây dựng, các trường phải lập kế hoạch tuyển sinh chi tiết, nêu rõ phương thức lựa chọn và báo cáo về Sở GD&ĐT Hà Nội. Đồng thời, thông tin này phải được công khai để học sinh và cha mẹ học sinh biết để thực hiện quyền lựa chọn.

Việc tuyển sinh sẽ được thực hiện trực tuyến dựa trên số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao. Nhà trường thực hiện lấy học sinh theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu trong thời gian quy định. Danh sách học sinh trúng tuyển và thời gian nộp hồ sơ nhập học phải được thông báo công khai.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, ngoài các phương thức đã nêu, các trường tuyệt đối không được áp dụng thêm bất kỳ hình thức tuyển sinh nào khác. Đối với những trường có số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh phải xét duyệt danh sách trúng tuyển đúng số lượng được giao dựa trên điểm xét tuyển và công khai kết quả.

Học sinh trúng tuyển vào các trường tư thục cần hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học và nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 6/7. Hồ sơ nhập học bao gồm bản sao phiếu báo kết quả thi đối với trường sử dụng điểm thi, hoặc học bạ đối với trường tuyển sinh dựa trên kết quả rèn luyện và học tập ở cấp THCS.

Toàn bộ quá trình này sẽ được thực hiện trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh dựa trên cơ sở dữ liệu ngành. Hệ thống chỉ cho phép xác nhận nhập học đúng theo chỉ tiêu đã được phê duyệt, đảm bảo tính công bằng và ngăn chặn các sai phạm trong công tác tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội.