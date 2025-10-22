Nóng: Sở GD&ĐT TP.HCM công bố đề tham khảo thi vào lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM vẫn giữ ổn định 3 môn gồm Văn, Toán và Ngoại ngữ.

Đề thi các môn như sau:

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.

Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn này do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ ba sau khi kết thúc học kỳ I, không muộn hơn 31-3 hàng năm.

Đến thời điểm này, TP.HCM là địa phương sớm nhất chốt 3 môn thi vào lớp 10.

Sau hợp nhất, TP.HCM là siêu đô thị về giáo dục với hơn 3000 trường học và 2,6 triệu học sinh.