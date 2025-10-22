Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng: Sở GD&ĐT TP.HCM công bố đề tham khảo thi vào lớp 10

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10
Sáng 22-10, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố đề tham khảo thi vào lớp 10.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM vẫn giữ ổn định 3 môn gồm Văn, Toán và Ngoại ngữ.

Đề thi các môn như sau:

Đề thi môn Văn:

Đề tham khảo thi vào lớp 10 môn Văn

Đề thi môn Toán

Đề tham khảo môn Toán thi vào lớp 10

Đề tham khảo môn tiếng Anh thi vào lớp 10

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.

Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn này do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ ba sau khi kết thúc học kỳ I, không muộn hơn 31-3 hàng năm.

Đến thời điểm này, TP.HCM là địa phương sớm nhất chốt 3 môn thi vào lớp 10.

Sau hợp nhất, TP.HCM là siêu đô thị về giáo dục với hơn 3000 trường học và 2,6 triệu học sinh.

Cấu trúc 3 môn thi vào lớp 10 gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ sẽ được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố trong tháng 10.

NGUYỄN QUYÊN

22/10/2025 08:45 AM (GMT+7)
