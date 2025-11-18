Những người gieo hạt giống tâm hồn

Thầy Toàn sáng kiến

Hôm nay, 17/11, ngành Giáo dục tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII. 60 nhà giáo có thành tích nổi bật trong quản lí và giảng dạy, đại diện cho 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước về dự đại hội.

Một trong số đó là thầy Nguyễn Ngọc Toàn, giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Châu, tỉnh Gia Lai chia sẻ, từ nhỏ đã ước mơ trở thành giáo viên. Thầy thích được đứng trên bục giảng, được nghe tiếng cười, tiếng ê a học bài của trẻ thơ. Hai anh trai lựa chọn ngành công an, riêng thầy lựa chọn ngành giáo.

Cô Nguyễn Thu Quyên, giáo viên dạy Lịch sử, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng

21 năm tận tâm với nghề, dù có lúc lương không đủ sống, nhưng thầy Toàn luôn tự hào đã chọn đúng. Trong hành trình đã qua, thầy Toàn luôn tìm phương pháp mới để triển khai các tiết học trên lớp thật hiệu quả, nhất là khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tại buổi gặp mặt 60 nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục tiêu biểu trên toàn quốc nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đây là những nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới học sinh; thực sự là những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, tận tâm, tận hiến cho sự nghiệp trồng người.

Với vai trò chủ nhiệm lớp từ năm học 2019 - 2020 đến nay, thầy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đổi mới và vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào những giờ đứng lớp, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử phục vụ các tiết giảng, minh họa chuyên đề...

Trao đổi với phóng viên, thầy Toàn cho biết, trong quá trình giảng dạy, thầy có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả khả quan. Ví dụ sáng kiến “Vận dụng sáng tạo một số trò chơi ở hoạt động khởi động trong dạy học Địa lí lớp 5” năm học 2019 - 2020 (đoạt giải A cấp huyện). Năm học 2020 - 2021, thầy có thêm sáng kiến “Tích hợp Di sản văn hóa trong dạy học Địa lí Việt Nam ở lớp 5 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn học”. Khi áp dụng sáng kiến này vào thực tế giảng dạy, tiết học diễn ra nhẹ nhàng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần kích thích tinh thần học tập của học sinh ở tất cả môn học khác.

Năm học 2022 - 2023, thầy Toàn có sáng kiến “Tổ chức hoạt động khởi động trong dạy học Lịch sử lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh”. Qua đó, giúp học tiếp thu tốt nội dung bài học, yêu thích môn học...

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Toàn (Trường Tiểu học Mỹ Châu, tỉnh Gia Lai) trong một giờ lên lớp

Nhờ những sáng kiến của thầy giáo Nguyễn Ngọc Toàn, chất lượng giáo dục chung của nhà trường cải thiện đáng kể. Riêng học sinh lớp thầy chủ nhiệm, mỗi năm đều hoàn thành chương trình Tiểu học 100%, có từ 62% trở lên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong các cuộc thi do cấp trường, huyện, tỉnh tổ chức, các em đạt nhiều giải cao.

Tận tâm với sự nghiệp trồng người

Nhà giáo Trần Thị Tương Giao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trúc Xanh, phường Rạch Dừa, TPHCM chia sẻ, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống với nghề giáo, mỗi câu chuyện của mẹ, cha đã gieo vào lòng mình những hạt mầm thiện lương và ý chí vươn lên mãnh liệt. Từ mái nhà ấy, ngọn lửa nghề giáo đã nhen lên trong cô, bền bỉ suốt chặng đường vừa qua.

Cô Giao vào nghề năm 1991 và hiện đã công tác tại 5 cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi ngôi trường với những đặc thù về vị trí địa lí, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ khác nhau, cô nghiên cứu kĩ và có chiến lược phát triển riêng. Ví dụ, tại Trường Mầm non Trúc Xanh, cô đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, bồi dưỡng đội ngũ về công nghệ thông tin, ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục; cho trẻ làm quen tiếng Anh, phát triển kĩ năng, phẩm chất từ những năm đầu đời. Nhờ đó, nhà trường vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng, phát triển phù hợp với xu thế xã hội.

“34 năm là chặng đường đầy khó khăn nhưng nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt long lanh của con trẻ là phần thưởng vô giá, là động lực to lớn thúc đẩy tôi luôn nỗ lực phấn đấu. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề này, nghề gieo hạt giống tâm hồn”, cô Giao nói. Với hành trình đã đi qua, nhà giáo Trần Thị Tương Giao vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, động lực mạnh mẽ để cô tiếp tục cống hiến, lan tỏa tình yêu nghề đến đội ngũ giáo viên.

Sau 20 năm gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thu Quyên, giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) đã đào tạo 168 học sinh đoạt giải học sinh giỏi Lịch sử cấp tỉnh và quốc gia, 9 đề tài nghiên cứu khoa học kĩ thuật và STEM (khoa học, kĩ thuật, công nghệ, toán học) đạt giải cấp tỉnh và quốc gia. Theo cô Quyên, khó khăn lớn nhất của giáo viên nữ là áp lực thời gian, trách nhiệm và hành trình tự học không ngừng. Song, chính niềm tin vào học sinh và tình yêu nghề đã giúp cô bước tiếp - để mỗi bài giảng là một ngọn lửa và mỗi học sinh là một đốm sáng được thắp lên.

Từ thực tế giảng dạy, cô Quyên đề xuất, xây dựng quỹ sáng kiến giáo dục cấp cơ sở, hỗ trợ giáo viên triển khai mô hình dạy học đổi mới, STEM và chuyển đổi số đồng thời, đầu tư mạnh mẽ cho đào tạo năng lực số và kĩ năng nghiên cứu của giáo viên, để người thầy thực sự làm chủ công nghệ trong giảng dạy. Cô Quyên tin rằng, giáo dục không chỉ là gieo chữ, mà là gieo niềm tin và nhân cách. Mỗi học sinh hôm nay, nếu được nuôi dưỡng bằng tri thức và yêu thương, sẽ trở thành công dân tử tế, sáng tạo và trách nhiệm cho Việt Nam ngày mai.