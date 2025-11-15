Bộ GD&ĐT: Chính sách về lương nhà giáo không phải là một ‘ân huệ’

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến nội dung dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo. Góp ý dự thảo, Bộ Nội vụ cho rằng: “hệ số lương đặc thù” áp dụng hệ số lương đặc thù 1,25 với giáo viên mầm non, 1,15 với giáo viên phổ thông trong dự thảo không có cơ sở pháp lý, phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương.

Theo ông Vũ Minh Đức, 29 năm qua, chủ trương “lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp” và ngoài lương, nhà giáo “có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng” luôn được xác định là nhiệm vụ, giải pháp nhất quán trong các nghị quyết, kết luận.

“Hệ số lương đặc thù” là giải pháp chính sách cụ thể để thực hiện “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”, có căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý.

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT)

Bộ GD&ĐT khẳng định, quy định “hệ số lương đặc thù” không làm phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành vì hệ số lương đặc thù chỉ được sử dụng để tính mức lương (là lương cơ bản tính theo hệ số lương hiện hưởng) theo công thức:

Về cơ bản với cách tính này, thang bậc lương của nhà giáo vẫn sử dụng thang bậc lương chung cho viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ có thêm hệ số đặc thù để đảm bảo nguyên tắc “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.

Cũng theo ông Đức, kể từ khi xác định “giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu” và nhà giáo “là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh”, Đảng cũng xác định chủ trương phải xếp lương của nhà giáo “cao nhất” trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp để đúng với vị trí, vai trò của nhà giáo.

Nhưng việc xếp lương của nhà giáo thực tế không như chủ trương đã xác định 29 năm qua. “Lương của nhà giáo hiện chưa được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, thậm chí đa số nhà giáo đang xếp ở thang lương thấp hơn”, ông nói.

Cụ thể, hiện nay chỉ có khoảng 12% nhà giáo được xếp lương theo 3 nhóm: A1 – A2.1 – A3.1, nhưng gần như 100% viên chức các ngành, lĩnh vực khác đang xếp lương theo 3 nhóm này. Nhìn vào thực tế, với cách xếp lương này, nghề giáo chưa được nhìn nhận, tôn vinh xứng đáng như những chủ trương của Đảng đã xác định.

Chính sách về lương không phải là một "ân huệ"

Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cũng nói, việc Bộ GD&ĐT đề xuất các nội dung chính sách tại dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo hoàn toàn là thực hiện nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao theo quy định của Luật Nhà giáo.

Các ý kiến gửi về hầu hết đồng thuận với các nội dung quy định của dự thảo Nghị định. Bộ sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Mặt khác cũng cần khẳng định rằng việc xếp “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp” không phải là một "ân huệ" mà là đãi ngộ xứng đáng cho nhà giáo.

Việc trả lương cao là một cách công nhận giá trị của một nghề nào đó. Với đặc thù lao động đặc biệt, tạo ra sản phẩm là tri thức và lực lượng lao động có trình độ cao; đảm đương vai trò “quyết định tương lai của dân tộc” như Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị vừa ban hành thì việc “có hệ số đặc thù” để lương nhà giáo cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp là một đãi ngộ xứng đáng đối với vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhà giáo.

Bộ GD&ĐT thông tin, trước khi xây dựng, ban hành Luật Nhà giáo, thống kê năm học 2022 - 2023 tỉ lệ nhà giáo bỏ nghề, chuyển nghề khoảng 10% trong tổng số giáo viên; trong đó phần lớn là giáo viên dưới tuổi 35 (chiếm 61%).

Đồng thời, việc tuyển giáo viên ở hết các địa phương đều gặp khó khăn về nguồn, đặc biệt là các khu vực thành phố lớn. Điểm tuyển sinh đầu vào của các trường sư phạm ở mức thấp, ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên.

Sau khi Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua, quy định chính sách lương trong Luật đã lập tức có tác động tích cực tới việc tuyển sinh của các trường sư phạm và việc tuyển dụng giáo viên của các địa phương. Điểm chuẩn các trường sư phạm ở mức cao so với các ngành nghề khác. Tỉ lệ người đăng kí dự tuyển làm giáo viên ở nhiều địa phương cao gấp từ 7 - 10 chỉ tiêu tuyển dụng. Một số môn học khó tuyển trước đây (như Ngoại ngữ, Tin học, Mĩ thuật, Âm nhạc…) nay đã có đông người dự tuyển.

"Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung quy định thể hiện sự nhất quán chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về lương của nhà giáo trong gần 30 năm qua như đã nêu ở trên. Đồng thời, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để tính toán, xác định nguồn ngân sách thực hiện các nội dung chính sách tại Nghị định, bảo đảm tính khả thi với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", ông Vũ Minh Đức khẳng định.

Tại Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ GD&ĐT đề xuất tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”. Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Tuy nhiên, góp ý về dự thảo này, Bộ Nội vụ cho rằng, việc quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo là không có cơ sở chính trị, pháp lý. Hiện nay, nhà giáo áp dụng bảng lương chung và các chế độ phụ cấp lương gồm: phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo từ 25 - 70% nên tổng tiền lương và chế độ phụ cấp, lương của nhà giáo cao nhất trong các ngành sự nghiệp.