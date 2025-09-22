Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu đảm bảo an toàn cho học sinh, sẵn sàng học trực tuyến

Công điện dẫn nội dung, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13 giờ chiều ngày 21/9, vị trí tâm Bão Ragasa ở cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 430km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150 - 183km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo, Bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km, trong 24 giờ tới, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm, đến 13h ngày 22/9 cách đảo Lu - Dông (Philippines) khoảng 120km về phía Bắc với cường độ tăng lên cấp siêu bão, cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Đây là cơn bão cực mạnh, có diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Mưa lớn do bão gây ra nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đấtvà ngập úng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, đất yếu.

Siêu bão Ragasa đã mạnh lên thành cấp 17 vào đêm qua (21/9).

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người và tài sản ngành Giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn yêu cầu Giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng trở ra thực hiện nghiêm các nội dung.

Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Thứ hai, lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Thứ ba, rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao. Di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát.

Thứ tư, sẵn sàng tiếp nhận nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường học khi bảo đảm an toàn. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp ngay sau mưa bão nhằm đảm bảo an toàn, sạch sẽ và phòng chống dịch bệnh để học sinh học tập.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu ngành giáo dục các địa phương liên tục cập nhật tình hình thiệt hại gửi UBND tỉnh, thành phố để có phương án khắc phục đồng thời báo cáo về Bộ.

Về bão Ragasa, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 7 giờ sáng nay (22/9), tâm siêu bão Ragasa chỉ còn cách đảo Luzon của Philippines khoảng 160km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Như vậy, bão Ragasa đã mạnh hơn bão Yagi. Vào thời điểm mạnh nhất, Yagi có cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Kịch bản dự báo đến hôm nay, bão có khả năng di chuyển lệch hơn một chút về phía nam, khiến khả năng ma sát của bão với đất liền phía nam Trung Quốc giảm đi. Vì vậy, khi vào vịnh Bắc Bộ vào ngày 24/9, bão vẫn có thể mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Đây là cấp bão tương đương Yagi khi đổ bộ nước ta vào tháng 9/2024.