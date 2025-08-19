Đăng ký nhiều nguyện vọng có chắc suất đậu đại học?

Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 20-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tải kết quả xét tuyển của tất cả phương thức lên hệ thống, tiến hành 6 lần lọc ảo để cho ra kết quả cuối cùng. Sau 17 giờ ngày 20-8, các trường ĐH sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn.

Thí sinh chỉ trúng tuyển nguyện vọng cao nhất

Quy trình này nhằm bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, tránh tình trạng "trúng tuyển ảo" gây khó khăn cho thí sinh và các trường.

Theo thống kê đến thời điểm này, Trường ĐH Công Thương TP HCM dẫn đầu cả nước với số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng. ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết số lượng nguyện vọng năm nay tăng đột biến với tổng cộng 178.294 nguyện vọng, tăng 2,5 lần so với năm 2024.

Trong đó, 13.308 nguyện vọng 1, 16.359 nguyện vọng 2, 17.192 nguyện vọng 3 và hơn 40.000 thí sinh đăng ký xét tuyển từ nguyện vọng 10 trở lên. "Năm nay, trường tuyển 8.300 sinh viên. Dù số lượng nguyện vọng đăng ký đạt kỷ lục song số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vẫn còn hạn chế và tăng dần ở những nguyện vọng sau. Trường dự kiến công bố điểm chuẩn vào 18 giờ ngày 20-8; ngày 22-8 các em sẽ chính thức nhập học" - ThS Sơn thông tin.

Sinh viên xếp hàng làm thủ tục nhập học năm 2024 tại Trường ĐH Công Thương TP HCM. Ảnh: HUẾ XUÂN

Năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục được Bộ GD-ĐT giao chủ trì nhóm xét tuyển miền Bắc với 65 trường tham gia. Đại diện ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay đã phối hợp cập nhật, hoàn thiện phần mềm, điều chỉnh quy trình và chuẩn bị đầy đủ phương án kỹ thuật chung cho cả hệ thống.

Các cơ sở đào tạo sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 22-8. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ ngày 30-8.

Tại Học viện Ngân hàng, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng 126% so với năm 2024, trong đó 1/3 thí sinh có chứng chỉ quốc tế. Số lượng nguyện vọng đăng ký vào Trường ĐH Thương mại cũng tăng gấp 1,5 lần so với năm 2024 nên trường dự báo điểm chuẩn có thể cao hơn dự kiến.

Tương tự, số lượng nguyện vọng đăng ký vào Trường ĐH Thương mại cũng tăng gấp 1,5 lần so với năm 2024, trong đó hơn 30.000 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Phòng Truyền thông và Tuyển sinh - Trường ĐH Thương mại, dự báo điểm chuẩn có thể cao hơn so với dự kiến.

Trường ĐH Đà Lạt ghi nhận khoảng 36.000 nguyện vọng, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2024. TS Đỗ Văn Toản, Phó trưởng Khoa Xã hội học và Công tác Xã hội - Trường ĐH Đà Lạt, cho rằng bên cạnh chất lượng đào tạo và công tác truyền thông, lý do trường nhận được nhiều sự lựa chọn của thí sinh là do môi trường học tập tốt và thời tiết ở địa phương mát mẻ.

"Năm 2024, trường chỉ tuyển sinh đợt 1 là đủ chỉ tiêu. Năm 2025, trường tuyển 3.000 chỉ tiêu. Với số lượng nguyện vọng lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều thí sinh trúng tuyển ở ngay nguyện vọng 1" - TS Toản bày tỏ.

Theo ThS Nguyễn Minh Tùng, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên - Học viện Hàng không Việt Nam, thống kê cho thấy hơn 37.700 nguyện vọng đăng ký vào học viện. Những ngành có nhiều thí sinh đăng ký là thương mại hàng không, marketing, kỹ thuật hàng không, quản lý hoạt động bay, quản lý và khai thác cảng hàng không, logistics... Với số lượng nguyện vọng đã đăng ký và chỉ tiêu tuyển hơn 4.600 sinh viên, ThS Tùng dự đoán điểm chuẩn có thể tăng mạnh 4-6 điểm ở một số ngành. Mức điểm chuẩn thấp nhất có thể từ 19.

Điểm chuẩn nhiều trường sẽ giảm

Đến nay, nhiều trường ĐH đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến.

Theo đó, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội cho hay điểm chuẩn các ngành dao động trong khoảng 19-25. Những ngành có điểm chuẩn cao nhất, từ 23-25, là sư phạm tiếng Anh và sư phạm tiếng Trung Quốc. Điểm chuẩn theo điểm thi đánh giá năng lực cao nhất được nhà trường dự đoán là 120 - 130 và 24,75 - 26,5 điểm với phương thức xét học bạ. Các ngành khác được trường dự báo có mức điểm chuẩn trong khoảng 19 - 23,5.

Năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký vào ĐH Kinh tế Quốc dân tăng khoảng 25% so với năm 2024. Theo TS Lê Anh Đức, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo - ĐH Kinh tế Quốc dân, điểm trung bình của thí sinh ở 5 tổ hợp xét tuyển ĐH truyền thống giảm 0,8 - 2,1 so với năm 2024, nhất là ở những tổ hợp có môn toán và tiếng Anh. Do đó, điểm chuẩn dự kiến sẽ giảm trong khoảng 2 - 3 điểm, tùy theo từng nhóm ngành/chương trình đào tạo.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, tiết lộ những ngành học dự kiến điểm chuẩn cao năm nay là ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, công nghệ thông tin, marketing... Đây là những ngành có nhu cầu xã hội lớn, trong 5 năm qua thuộc nhóm điểm chuẩn cao nhất trường và điểm chuẩn năm nay dự kiến tăng giảm trong khoảng 0,5 - 1,5. Năm ngoái, mức điểm chuẩn các ngành dao động từ 33 - 35,8 trên thang 40. Trong đó, ngành ngôn ngữ Anh lấy 35,43 điểm, ngành ngôn ngữ Anh (chương trình tiên tiến) lấy 33 điểm.

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM ghi nhận có hơn 80.000 thí sinh với khoảng 160.000 nguyện vọng đăng ký, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 10.000. Đại diện nhà trường dự đoán mức điểm chuẩn có thể giảm 0,5 - 1 và giữ mức ổn định ở một số ngành "hot". Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn vào sáng 21-8.