Học sinh dùng bụi phấn “hack” tủ khóa lớp để lấy điện thoại khiến cư dân mạng "sững sờ"

Theo thông báo kỷ luật của một trường trung học tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, phát đi ngày 10/12, sự việc xảy ra hồi tháng 11. Một học sinh họ Thiên, khối lớp 10 đã bôi bụi phấn lên mặt số tủ khóa điện thoại của lớp nhằm dò dấu vân tay và suy ra mật khẩu. Học sinh này được cho là làm theo truyện trinh thám.

Sau đó, một học sinh khác họ Tạ phát hiện các dấu phấn, phá được mật khẩu và truyền miệng cho các bạn trong lớp. Trong khi đó, một học sinh họ Mã quay video và đăng bài trên mạng xã hội, công khai việc tủ khóa điện thoại đã bị “lộ mã”.

Ngày 19/11, sau kỳ thi giữa kỳ, học sinh họ Chí là người đầu tiên sử dụng mật khẩu này để lấy điện thoại khỏi tủ và mang về ký túc xá.

Nhà trường đã xử lý kỷ luật theo quy định nội bộ: 3 học sinh họ Thiên, Tạ và Chí bị hình thức cảnh cáo nặng nề, trong khi học sinh họ Mã nhận cảnh cáo nhẹ hơn. Cả 4 em đều bị phê bình công khai.

Dù bị nhà trường kỷ luật, các học sinh liên quan vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Shutterstock

Ngày 15/12, đại diện nhà trường xác nhận thông báo kỷ luật trên đồng thời cho biết hình thức xử phạt phù hợp với quy định hiện hành. Theo vị này, trường áp dụng chính sách cấm học sinh sử dụng điện thoại trong khuôn viên, song do là trường nội trú, mỗi lớp đều có tủ khóa điện thoại để học sinh liên lạc với gia đình.

Học sinh phải nộp điện thoại khi trở lại trường vào Chủ nhật và chỉ được nhận lại vào thứ Sáu, mật khẩu do giáo viên chủ nhiệm quản lý. Nhà trường nhấn mạnh việc kỷ luật không nhằm vào hành vi giải mật khẩu, mà vì học sinh đã tự ý lấy điện thoại, vi phạm rõ ràng quy định của trường.

Sau sự việc, nhà trường đã đổi mật khẩu tủ khóa và điều chỉnh quy trình quản lý. Theo đó, sau khi điện thoại được gửi vào, tủ khóa sẽ được chuyển về văn phòng giáo viên để tránh việc học sinh tiếp tục dò mã.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây nhiều phản ứng hài hước. Một cư dân mạng bình luận rằng thật đáng mừng khi thấy học sinh biết tư duy phản biện, và việc đọc sách quả thực mang lại lợi ích. Người khác cho rằng dù nhà trường không sai, nhưng không thể phủ nhận các em rất thông minh và chủ động.

Có ý kiến còn đùa rằng ban đầu tưởng đây là vụ trộm điện thoại, hóa ra chỉ là học sinh lấy lại đồ của mình, nghịch ngợm nhưng lanh trí, thậm chí gợi ý các em nên cân nhắc thi vào các học viện cảnh sát.