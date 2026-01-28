6 đại học lớn ở phía Nam sẽ xét tuyển tổng hợp năm 2026

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM dự kiến áp dụng xét tuyển kết hợp từ năm 2026, sử dụng đồng thời kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi Đánh giá năng lực.

Thông tin trên được ThS. Lê Trọng Vinh, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo nhà trường, chia sẻ tại một buổi tư vấn tuyển sinh mới đây. Theo đó, phương thức mới cho phép cộng điểm tối đa không quá 10% tổng điểm xét tuyển, dựa trên các thành tích như giải học sinh giỏi, chứng chỉ quốc tế hoặc hoạt động văn hóa - nghệ thuật, xã hội.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ điều chỉnh hệ số các môn trong tổ hợp xét tuyển, bảo đảm các môn nền tảng như Ngữ văn và Toán học chiếm tối thiểu 50% tổng trọng số. Đây là bước điều chỉnh nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào, phù hợp đặc thù đào tạo khối ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Cùng với thay đổi về phương thức xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh của trường trong năm 2026 dự kiến tăng khoảng 10-15% so với năm trước, nhằm mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh trên cả nước.

Theo đánh giá của nhà trường, phương thức tuyển sinh kết hợp có nhiều ưu điểm, giúp đánh giá toàn diện năng lực người học, giảm áp lực cho thí sinh và đa dạng hóa nguồn tuyển. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác tổ chức, bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong xét tuyển.

Trước những thay đổi này, nhà trường khuyến nghị thí sinh tập trung ôn tập kiến thức nền tảng và chủ động tìm hiểu thông tin tuyển sinh từ các kênh chính thống để lựa chọn ngành học phù hợp.

Từ năm 2022, Trường ĐH Bách khoa TPHCM đã áp dụng xét tuyển tổng hợp làm phương thức tuyển sinh chủ đạo. Điểm xét tuyển được cấu thành từ nhiều thành phần như kết quả thi Đánh giá năng lực, thi tốt nghiệp THPT và học tập bậc THPT. Thực tế cho thấy, cách làm này giúp tăng tính công bằng, mở rộng cơ hội tiếp cận và nâng cao chất lượng đầu vào.

Năm 2026, ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) cũng ngừng xét tuyển độc lập học bạ hay điểm thi tốt nghiệp THPT, thay vào đó chỉ còn hai phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển kết hợp.

Hai phương thức này được áp dụng cho toàn bộ các chương trình đào tạo, bao gồm chương trình tiếng Việt, tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, chương trình Cử nhân tài năng ISB và Cử nhân ASIA Co-op.

Nhà trường xây dựng công thức xét tuyển chung nhằm bảo đảm tính toàn diện, công bằng và phù hợp với yêu cầu đào tạo hiện đại, đặc biệt hướng đến nhóm học sinh giỏi toàn diện, có năng lực tiếng Anh tốt và học sinh các trường chuyên - lực lượng nòng cốt cho các chương trình đào tạo chất lượng cao và liên thông quốc tế.

Về tổ hợp xét tuyển, UEH tiếp tục nhấn mạnh vai trò của môn Toán với hệ số nhân đôi ở hầu hết các tổ hợp; riêng chương trình tiếng Anh thương mại áp dụng môn Tiếng Anh nhân hệ số 2. Đồng thời, nhà trường bổ sung các tổ hợp mới như Toán - Giáo dục kinh tế và pháp luật - Tiếng Anh; Toán - Tin học - Tiếng Anh, nhằm hướng đến nhóm thí sinh có năng lực số, tư duy công nghệ và khả năng hội nhập quốc tế.

Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM xác định xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí là phương thức chủ đạo. Theo đó, trường áp dụng xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và các hình thức xét tuyển kết hợp từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT và kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM.

Riêng các ngành có môn năng khiếu như kiến trúc, kiến trúc nội thất, thiết kế thời trang và thiết kế đồ họa, thí sinh cần bổ sung kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM từ năm 2026 dự kiến không xét tuyển riêng lẻ theo từng phương thức như học bạ hay điểm thi tốt nghiệp THPT, mà chuyển sang xét tuyển tổng hợp.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, các phương thức còn lại sẽ được gộp chung. Điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM sẽ được quy đổi về cùng một thang điểm, với tỉ trọng khác nhau cho từng thành phần.

Khi phương án mới được triển khai, việc xét tuyển độc lập theo từng phương thức sẽ chấm dứt. Nhà trường cũng đang xây dựng phương án xét tuyển phù hợp cho những thí sinh không tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM.

Trường ĐH Công Thương TPHCM sẽ có lộ trình chuyển sang đánh giá năng lực tổng hợp. Trong năm 2026, Trường ĐH Công Thương TPHCM tiếp tục duy trì 5 phương thức xét tuyển, gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT theo tổ hợp môn; xét điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; xét điểm thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐH Sư phạm TPHCM kết hợp học bạ và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh nhà trường, việc duy trì đa dạng phương thức xét tuyển là xu hướng phù hợp, giúp mở rộng cơ hội cho thí sinh và giảm áp lực khi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất.

Theo lộ trình đã xác định, từ năm 2028, Trường ĐH Công Thương TPHCM sẽ thực hiện thay đổi toàn diện phương thức tuyển sinh theo hướng kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học bạ THPT cả ba năm và có thể bổ sung điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, nhằm lựa chọn được những thí sinh phù hợp nhất với chương trình đào tạo.