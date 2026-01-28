Hơn 2.200 học sinh dừng ăn bán trú vì nghi thực phẩm bẩn

Việc này sẽ kéo dài cho đến khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Thông báo được hai trường phát đi chiều 28/1, sau khi báo Dân Việt phản ánh thực phẩm quá hạn, thịt trâu được một đầu mối ở xã Hiệp Phước "phù phép" thành thịt heo tươi rồi "tuồn" vào các trường học.

Thầy Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng, cho biết từ mai nhà trường sẽ cho học sinh ra về lúc 10h30 để phụ huynh đón về nhà ăn uống. Giờ học buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

Nếu không tiện đưa đón, phụ huynh có thể chuẩn bị cơm trưa, giáo viên sẽ hỗ trợ chỗ ăn, ngủ cho học sinh.

Đồng thời, trường Tiểu học Tân Quy và Nguyễn Văn Hưởng đề nghị đơn vị cung cấp thực phẩm giải trình về nguồn gốc, quy trình chế biến, bảo quản hàng hóa.

Suất ăn trưa của học sinh trường Tiểu học Tân Quy ngày 21/1. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho hay đã yêu cầu công ty cung cấp thực phẩm và các đơn vị liên quan báo cáo, xác minh sự việc. Sở sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Tuần trước, lần đầu tiên Sở ban hành quy định cụ thể về quản lý bữa ăn bán trú và vệ sinh trường học. Ngoài các quy định về an toàn, xuất xứ thực phẩm, quy trình bếp ăn, Sở lưu ý các trường không sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần hoặc pha trộn dầu cũ với dầu mới để "tiết kiệm".

Các loại hộp xốp, đồ nhựa dùng một lần, bao bì tái chế không rõ nguồn đều bị hạn chế hoặc cấm dùng trong bữa ăn của học sinh.