Người mẹ 27 tuổi trở lại học lớp 10

Phạm Thúy Kiều Hương, 27 tuổi, quê ở Thái Bình (cũ), vào học lớp 10A1, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1, từ đầu tháng 9.

Hương kể mất định hướng rồi quyết định nghỉ học ở trường THPT Bắc Đông Quan vào cuối năm 2015, sau học kỳ 1, lớp 11.

"Khi ấy, mình nghĩ không nhất thiết phải vào đại học mới kiếm được tiền", Hương nhớ lại. Cô vào miền Nam làm thuê, đi qua nhiều tỉnh, thành và làm đủ nghề như bán hàng rong, phục vụ quán cà phê, phụ bếp, làm kho...

Thời gian này, Hương sinh hai con. Vừa chật vật trong nỗi lo cơm áo gạo tiền, vừa hoài nghi về năng lực của bản thân và lời dèm pha từ xung quanh khiến Hương dần sống khép kín và day dứt về quyết định nghỉ học sớm.

"Mình muốn có tấm bằng để vừa nuôi sống gia đình và có thêm các cơ hội mới thay vì vật lộn với cuộc sống bấp bênh", Hương chia sẻ.

Cô sau đó gửi con về quê nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Đầu tháng 8, Hương đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1 xin nhập học. Khoảnh khắc hoàn thành thủ tục, cô cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng.

"Ai khi bước vào môi trường mới cũng có nỗi sợ riêng", Hương nhìn nhận. "Quan trọng là mình dám nhìn thẳng vào nó và vượt qua".

Phạm Thúy Kiều Hương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước khi đi học, Hương lo không theo được bài. Cô chăm chỉ xem các bài giảng trên YouTube, đồng thời chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi buổi học. Nhờ vậy, sau hai tháng, Hương dần bắt nhịp, bắt đầu tham gia phát biểu trong lớp.

Cô dự định dành cả năm lớp 10 để củng cố nền tảng kiến thức và rèn phương pháp học. Lên lớp 11, Hương sẽ đi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học.

Người mẹ 27 tuổi kể ban đầu từng lo chênh lệch tuổi tác với bạn bè trong lớp, song mọi người đều thân thiện nên dễ hòa nhập. Sau gần 10 năm làm việc chủ yếu với người lớn tuổi hơn, Hương hứng khởi vì thấy các bạn trẻ có năng lượng tích cực và tư duy mới mẻ, giúp cô nhìn nhận mọi thứ đa chiều hơn.

Buổi sáng, Hương đến lớp, buổi chiều tự học 2-3 tiếng. Thời gian còn lại, cô kiểm tra hàng hóa, đăng bài bán kính mắt online trên các sàn thương mại điện tử để lo sinh hoạt phí.

Cô Trịnh Thị Én, giáo viên chủ nhiệm của Hương ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1, nói ấn tượng với nghị lực của Hương.

"Hương có khả năng tiếp thu và ý thức học tập rất tốt. Sau gần hai tháng, Hương hầu hết đạt điểm số cao trong các môn học", cô Én nói.

Kiều Hương đặt mục tiêu thi vào đại học, theo ngành Khúc xạ nhãn khoa sau này. Cô tin rằng khi thực sự đam mê và mục tiêu, thì dù ở độ tuổi nào, bất cứ ai cũng có thể bắt đầu lại.