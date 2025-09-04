TP.HCM: Ngôi trường 6 năm liên tiếp có lớp học 100% học sinh đỗ các trường Y

Năm 2025, trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM) ghi nhận một cột mốc đáng tự hào: 100% học sinh của lớp 12B1, 12B2, 12B3, 12B4 trúng tuyển vào các trường đại học Y danh tiếng như trường Đại học Y Dược TP.HCM, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch… Hai lớp khác cũng thuộc khối B của trường đạt tỷ lệ trúng tuyển trường Y hơn 90%.

Chân dung 40 "bác sĩ" tương lai của lớp 12B1 trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông. - Ảnh: NVCC.

Thế hệ 2K7 đã giúp lớp 12B1 có 6 năm liên tiếp giữ vững tỷ lệ 100% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học Y. Điểm trung bình tổ hợp B00 của lớp năm nay là 27,46/30 điểm, trong đó bạn có điểm số cao nhất đạt 29,95 điểm. Theo chia sẻ trên trang cá nhân của thầy Nguyễn Viết Long - chủ nhiệm lớp 12B1, lớp đã góp 1/6 điểm 10 môn Toán; 4/8 điểm 10 môn Sinh; 6/15 điểm 10 môn Hóa; và 18/34 học sinh khối B đạt từ 28 điểm trở lên vào bảng thành tích chung của toàn trường.

Thành tích “khủng” của tập thể lớp 12B1 trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025. Ảnh: FB Nguyễn Viết Long.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Võ Minh Thư (cựu học sinh lớp 12B1 trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông) cho biết bản thân vô cùng hạnh phúc khi biết tin cả lớp cùng trúng tuyển vào các trường đại học Y: “Mình tin rằng thành công là một quá trình, không phải là định mệnh. Kết quả này tuy rất bất ngờ, nhưng đó là thành quả xứng đáng cho hành trình học tập miệt mài của 39 thành viên”.

Võ Minh Thư là tân sinh viên ngành Y khoa tại trường Đại học Y dược TP.HCM. - Ảnh: NVCC

Minh Thư cho biết lớp 12B1 coi thành công của các anh chị là nguồn động lực để cố gắng. Các bạn tin rằng, khi đã nhận được sự quan tâm tận tình từ thầy cô và điều kiện học tập tốt nhất từ nhà trường, trách nhiệm của các thành viên lớp 12B1 là nỗ lực hết sức để không phụ lòng những "người đưa đò".

Đằng sau những con số ấn tượng là cả một hành trình ôn luyện bền bỉ. Minh Thư chia sẻ, bản thân và các bạn vừa phải duy trì lịch học dày trên trường, vừa phải đối mặt với những bài kiểm tra vào mỗi Chủ nhật. Áp lực là điều khó tránh, nhưng tình bạn và tinh thần đoàn kết đã giúp cả lớp bước qua.

“Mỗi khi không hiểu bài, chúng mình thường tranh thủ giờ ra chơi để hỏi giáo viên và hướng dẫn lẫn nhau. Đôi khi chỉ là chia sẻ gói đồ ăn vặt hay những câu chuyện nhỏ cũng đủ giúp mình giảm căng thẳng. Vậy nên đối với mình, thầy cô và bạn bè xung quanh là những người góp phần cho thành công của lớp hôm nay.” - Minh Thư tâm sự.

Những điều nhỏ nhặt trong giờ nghỉ ngơi cũng khiến trái tim của các sĩ tử được “sưởi ấm”. Ảnh: NVCC.

Thầy Nguyễn Viết Long chia sẻ rằng, niềm vui lớn nhất chính là nhìn thấy các em trưởng thành, tự tin theo đuổi ước mơ ngành Y - một hành trình đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì và tâm huyết.