Mưa ngập ký túc xá, sinh viên sư phạm lội nước tìm chỗ học...online

Sáng nay, trong khi phần lớn các tòa nhà khác trong KTX Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không bị ảnh hưởng, thì tòa A5 lại trở thành "rốn ngập" duy nhất. Nước từ sân và các khu vực xung quanh nhanh chóng tràn vào các phòng ở tầng 1.

Bạn H.D, một sinh viên đang sống tại đây, chia sẻ: "Nước lên rất nhanh và bắt đầu tràn vào phòng từ sớm. Phản ứng đầu tiên của chúng em là vội vàng kê hết đồ đạc, sách vở lên giường và những nơi cao hơn. Bọn em cũng đã tính đến phương án, nếu nước tiếp tục dâng cao, sẽ di chuyển tạm lên tầng 2 để đảm bảo an toàn."

Cũng theo D, tình trạng ngập úng này không phải lần đầu, và mỗi khi xảy ra, các thầy cô quản lý KTX đều nhanh chóng có mặt. "Các thầy cô lội nước sang tận nơi để nắm tình hình, hỏi thăm và trấn an sinh viên, nên chúng em cũng cảm thấy yên tâm phần nào." - D cho biết. Tuy nhiên, do ngập sâu, toàn bộ tòa nhà A5 đã bị mất điện và mất nước sinh hoạt.

Sinh viên tận dụng mọi vị trí trên cao để xếp đồ dùng học tập, sinh hoạt.

Trước tình hình mưa ngập phức tạp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã nhanh chóng thông báo cho sinh viên chuyển sang hình thức học online. Thế nhưng, quyết định này lại tạo ra một thử thách mới cho chính các sinh viên đang ở toà A5. "Nhà trường thông báo học online, nhưng tòa nhà lại mất điện, nên điện thoại và laptop của chúng em đều sắp hết pin. Thế là nhiều bạn, trong đó có em, đành phải lội qua đoạn nước sâu nhất để sang các tòa nhà khác trong KTX xin sạc nhờ thiết bị, để cho kịp giờ vào lớp học trực tuyến." - Một sinh viên chia sẻ.

May mắn là khu vực nhà ăn của KTX không bị ngập, nên việc ăn uống của sinh viên vẫn được đảm bảo. "Chỉ có việc đi lại từ tòa A5 là hơi vất vả thôi, phải lội qua một đoạn nước khá sâu." H.D chia sẻ.

Sinh viên lội nước mua cơm, đồ ăn tích trữ.

Cán bộ quản lý KTX kéo đường điện để vận hành máy bơm, cấp nước cho các phòng.

Các toà nhà khác trong khu KTX vẫn hoạt động bình thường.

Theo ghi nhận của phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, hiện tại lối đi chính dẫn vào khu KTX vẫn đang ngập nặng, gần như không thể di chuyển.

Nhiều khu vực tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bị ngập do mưa lớn.

Ảnh: Lê Vượng