Sáng 26-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi UBND phường, xã, đặc khu; các trường, trung tâm trực thuộc sở; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các đại học, trường đại học tư thục về việc chủ động ứng phó với thời tiết xấu.

Mưa lớn, Đà Nẵng giao các xã phường tự quyết cho học sinh nghỉ học. Ảnh: TN

Theo dự báo, TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to gây ngập úng, sạt lở cục bộ tại nhiều địa phương.

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND TP, Sở và của địa phương về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt;

Có phương án đảm bảo an toàn cho nhà giáo, người lao động, trẻ mầm non, học sinh, học viên và tài sản, tài liệu của đơn vị, trường học.

Sở GDĐT yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu; thủ trưởng các trường nêu trên căn cứ tình hình thực tế địa phương, khu vực để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn và của trường, trung tâm được nghỉ học.

Sở này lưu ý, trong mọi tình huống khi trẻ mầm non, học sinh, học viên còn có mặt ở trường thì nhà trường phải phân công giáo viên, nhân viên quản lí, chăm sóc, đảm bảo an toàn.

Các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tăng cường công tác quản lý, chăm sóc trẻ mầm non, học sinh phổ thông, không để học sinh ra về khi không đảm bảo các điều kiện an toàn.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đại học, trường đại học tư thục căn cứ tình hình, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên.

Sở GDĐT căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các trường chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy - học trực tuyến, giao bài, gửi clip hướng dẫn... khi học sinh không thể đến trường.