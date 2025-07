Mưa lũ tàn phá trường lớp, hiệu trưởng nghẹn ngào viết 'tâm thư'

Sau trận lũ quét kinh hoàng ở miền núi Nghệ An đêm 22/7, nhiều bản làng, trường học, nhà cửa bị vùi lấp, ngập chìm trong bùn đất. Trong 24 trường và điểm trường bị thiệt hại, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý) là ngôi trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Sau mưa lũ, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 ngập trong bùn đất

Trên trang facebook cá nhân, thầy Trần Sỹ Hà – Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 đã chia sẻ những dòng trạng thái khiến mọi người xúc động.

“Trong trận lũ lịch sử vừa qua, do bà con nhân dân xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ) nằm ở khu vực rốn lũ nên chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngôi trường khang trang, nơi thầy trò từng ngày bám bản gieo chữ, giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát và bùn lầy. Nước lũ dâng quá nhanh trong đêm 22/7 đã nhấn chìm hoàn toàn các dãy nhà, cuốn trôi, vùi lấp hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Không ít giáo viên đã bật khóc khi nhìn lại nơi từng gắn bó với bao thế hệ học trò giờ bị bùn đất vùi lấp dày từ 3 - 5m…”, thầy Hà viết.

Trường học bị bùn đất vùi lấp dày từ 3 - 5m

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, mặc dù các giáo viên và chính quyền địa phương đã cố gắng kê cao các thiết bị quan trọng, nhưng sức nước quá mạnh, tất cả các thiết bị đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Không chỉ phòng học, phòng đa chức năng, phòng ở, mà cả kho chế biến thực phẩm, phòng thiết bị và phòng lưu trữ hồ sơ đều bị nhấn chìm.

Sau cơn lũ đi qua, nhà trường thiệt hại hoàn toàn, gồm: 12 chiếc ti vi, 5 tủ lạnh, 22 bộ máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay phục vụ dạy học, toàn bộ bàn ghế của 7 lớp học; nhà bếp gồm đầy đủ dụng cụ nấu ăn và 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú vào đầu năm học mới cũng bị nhấn chìm trong lũ. Ngoài ra, sách vở, đồ dùng cá nhân của các em và chăn màn, giường tủ, tư trang của giáo viên nội trú cũng đã bị lũ cuốn trôi.

“Nhiều năm qua, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 được Đảng, Nhà nước, các tổ chức thiện nguyện và cộng đồng xã hội quan tâm đầu tư, xây dựng thành một điểm sáng vùng biên giới. Giữa nơi biên cương nghèo khó, đó là biểu tượng của niềm tin và hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho con em đồng bào các dân tộc nơi đây. Vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả gần như tan biến theo dòng lũ…”, thầy Hà chia sẻ.

Bức thư của thầy Trần Sỹ Hà – Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2

Thầy Hà cho biết, trước thời điểm lũ về, nhà trường đã cắt cử giáo viên bản địa đến trường để di dời toàn bộ giấy tờ, sổ sách và đồ dùng bán trú của gần 90 học sinh (vừa được tài trợ) lên tầng cao để các em sử dụng trong năm học. Tuy nhiên, do nước lên quá nhanh, dâng lên tầng 2, khiến toàn bộ giấy tờ, đồ dùng học tập và thiết bị dạy học đều bị ngập chìm trong nước.

Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhà trường tha thiết cầu mong sự sẻ chia từ cộng đồng, những tấm lòng hảo tâm gần, xa. Trước mắt, trường cần được tái thiết, cần bàn ghế, tủ, sách vở, thiết bị dạy học, chăn màn, bếp ăn… để có thể đón các em trở lại lớp trong năm học mới cận kề.

Đợt mưa lũ vừa qua, ngành Giáo dục Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề. Trước thực tế này, Sở GD&ĐT Nghệ An đã tổ chức phát động ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 3 (Wipha) gây ra.

Thiết bị đồ dùng dạy học ở nhiều trường bị hư hỏng

Ngay trong lễ phát động, Sở GD&ĐT Nghệ An cùng một số trường THPT đã ủng hộ gần 400 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ miền Tây. Trước mắt, Sở sẽ hỗ trợ cấp tốc cho giáo viên bị mất nhà cửa và các nhà trường bị thiệt hại nặng.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đợt mưa lũ xảy ra trong thời điểm chỉ còn gần 1 tháng nữa là năm học mới bắt đầu. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều trường học, điểm trường bị thiệt hại nặng nề, nhiều ngôi nhà của cán bộ, giáo viên, học sinh vùng cao bị lũ đánh sập, nước lũ cuốn trôi hết tài sản.

Ngành giáo dục Nghệ An phát động ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 3 gây ra.

Để sớm khắc phục thiệt hại, ngành đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp và nhân dân cả nước, nhằm giúp đồng bào, giáo viên, học sinh vùng lũ trở lại cuộc sống bình thường. Về lâu dài, ngành sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn lực hỗ trợ cho các trường học bị thiệt hại do lũ, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, vở cho học sinh để đảm bảo nhu cầu dạy học.