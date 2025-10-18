Ngành giáo dục Thái Nguyên xin hỗ trợ 181 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa bão

Sở GD&ĐT Thái Nguyên vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa bão số 11.

Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, ngành giáo dục tỉnh bị thiệt hại khoảng 181,5 tỷ đồng. Để đảm bảo công tác dạy và học, Sở GD&ĐT Thái Nguyên đề xuất tỉnh hỗ trợ 181,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong đó, số tiền hỗ trợ cho Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc sở là 16 tỷ đồng; số tiền hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp xã bị thiệt hại là 165,5 tỷ đồng.

Thầy cô Trường mầm non Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên) dọn dẹp sau trận lũ

Theo đề xuất, kinh phí hỗ trợ cho Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở được giao về sở để phân bổ cho các đơn vị trực thuộc; kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục được giao về UBND cấp xã để phân bổ cho các đơn vị thực hiện.

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão số 11, ngày 16/10, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã kiểm tra, khảo sát tại Trường Tiểu học và THCS Địa Linh (xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên) để lên phương án xây dựng, di dời.

Nhằm chia sẻ với người dân vùng lũ Thái Nguyên, ngày 14/10, doanh nghiệp Xuân Trường đã ủng hộ tỉnh 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, đề xuất hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1 ngôi trường mới.

Tại buổi khảo sát, đại diện trường Tiểu học và THCS Địa Linh cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão, tại điểm trường chính khu vực phía ta luy âm dưới nhà hiệu bộ 2 tầng của Trường đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 250m3, vùi lấp toàn bộ cổng trường và một phần tuyến đường nội bộ dẫn lên trường. Phía trên ta luy nhà hiệu bộ 2 tầng, nhà đa năng đã xuất hiện hiện tượng sụt lún nền móng, tường và chân cột nhà đã có vết nứt.

Đoàn công tác của MTTQ tỉnh Thái Nguyên và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường khảo sát tại Trường Tiểu học và THCS Địa Linh

Tại điểm trường Bản Váng, đất đá đã sạt lở xuống phòng tin học làm bục tường và vùi lấp 1 máy chủ; đồng thời đất lấp xuống phía sau phòng chờ giáo viên, lớp 2, lớp 3 làm nứt tường có nguy cơ bị đổ.

Sau khi kiểm tra hiện trạng tại trường TH&THCS Địa Linh và dự kiến địa điểm xây trường mới, ông Vũ Duy Hoàng chỉ đạo việc lựa chọn vị trí xây dựng trường học cần đảm bảo các tiêu chí về quy hoạch, an toàn, thuận tiện cho học sinh, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển giáo dục của địa phương trong giai đoạn tới.

Trước đó, ngày 10/10, sau khi kiểm tra tình hình sạt lở tại trường Trường TH&THCS Địa Linh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đã chỉ đạo UBND xã Chợ Rã khẩn trương lập phương án đề xuất địa điểm phù hợp để di dời toàn bộ trường ra vị trí mới, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh; đồng thời, giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Xây dựng tổng rà soát toàn bộ các nhà trường trên địa bàn các xã khu vực phía Bắc đang nằm ở những vị trí có địa chất yếu, nguy cơ mất an toàn.