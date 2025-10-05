Môn học liên kết: Trường tổ chức ra sao để phụ huynh tự nguyện lựa chọn?

Hiện nay, ngoài chương trình chính khoá của Bộ GD&ĐT, các trường tại TP.HCM còn thực hiện chương trình nhà trường theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Đây là chương trình được trường liên kết với đối tác (là các doanh nghiệp giáo dục bên ngoài) theo hình thức xã hội hoá. Phụ huynh đăng ký, đóng học phí là có thể thực hiện.

Tuy vậy, việc sắp xếp các môn học liên kết tại các trường không giống nhau.

Xếp xen kẽ thời khoá biểu chính khoá

Một phụ huynh có con học lớp 1 tại khu vực vùng ven than thở: "Con mới học lớp 1 nhưng phải học quá nhiều môn. Đáng nói, nhiều môn tự nguyện như tin học, Stem, toán tư duy, kỹ năng sống, công dân số lại được xếp vào thời khoá biểu chính khoá, khiến phụ huynh không đăng ký không được, chẳng khác nào ép học".

Cũng theo phụ huynh trên, tiếng Anh thì đủ kiểu tiếng Anh phần mềm, tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh bản ngữ, trong khi các con học tiếng Việt còn chưa vững.

Tương tự, một phụ huynh có con học bậc THCS bức xúc: "Các môn học liên kết mang tính tự nguyện nhưng lại được xếp xen kẽ thời khoá biểu chính khoá. Phụ huynh dù không muốn nhưng vẫn phải đăng ký cho con học. Chưa kể, số tiết các môn liên kết bằng, thậm chí nhiều hơn các tiết môn chính khóa, tôi lo lắng sao con có thể đủ kiến thức tham gia các kỳ thi".

Việc tổ chức nhiều môn học liên kết khiến cho phụ huynh dù được miễn học phí nhưng vẫn phải đóng rất nhiều các khoản phụ phí hàng tháng mà chưa biết chất lượng ra sao?

Trường sắp xếp hợp lý, phụ huynh dễ chọn lựa

Trong khi đó, một số trường lại có sự sắp xếp hợp lý để phụ huynh được toàn quyền quyết định việc học các môn liên kết hay không?

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông, TP.HCM, trong giờ ra chơi. Ảnh: NQ

Anh Lê Bá Cường có con đang học Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, cho biết vừa nhận được thông báo của trường về việc mở các lớp, các câu lạc bộ sau giờ chính khoá.

Theo đó, từ 16 giờ đến 17 giờ 30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trường sẽ tổ chức các lớp Anh văn với giáo viên nước ngoài, tin học quốc tế, câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ, cầu lông... học sinh nào có nhu cầu thì đăng ký học.

Cụ thể, lớp Anh văn với giáo viên nước ngoài 2 tiết/tuần, học phí 200.000 đồng/tháng/học sinh; lớp tin học quốc tế học phí 180.000 đồng/học sinh/tháng.

“Việc tổ chức các môn học liên kết vào cuối giờ học chính khóa không ảnh hưởng đến chương trình học của học sinh. Điều này vừa tạo thuận lợi cho phụ huynh, vừa giúp học sinh có thêm cơ hội phát triển kỹ năng mà không gây áp lực” - anh Cường nói.

Anh Cường cho biết sẽ đăng ký cho con tham gia một số môn học liên kết dựa trên mong muốn của con.

Tại Trường THCS Lương Định Của, phường Cát Lái, các môn học liên kết cũng được sắp xếp vào cuối giờ chiều các ngày trong tuần.

Các môn học sẽ bắt đầu được thực hiện trong tháng 10 và dựa trên đăng ký của phụ huynh.

Tạo điều kiện tối đa cho phụ huynh

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, chia sẻ các môn học liên kết được bố trí tách biệt với chương trình chính khóa, bắt đầu từ 16 giờ.

Một giờ học của học sinh Trường THCS Lương Định Của. Ảnh: NQ

Thời khóa biểu hiện nay chỉ bao gồm các môn học theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT như văn, toán, lý, hóa, sinh… Những môn học liên kết là hoàn toàn tự nguyện và độc lập với chương trình chính khóa.

“Việc bố trí các môn học vào cuối giờ chiều giúp mọi thứ rõ ràng, minh bạch, phụ huynh sẽ quyết định con có thể theo học hoặc không mà không bị áp lực” - ông Cường nói.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông cũng cho biết năm học này, trường dừng tổ chức môn học kỹ năng sống vì nhân sự không đủ để đảm nhiệm. Hơn nữa, phụ huynh đăng ký ít vì họ không thấy cần thiết. Trường vẫn duy trì các lớp tiếng Anh giao tiếp và tin học quốc tế theo đề án của TP.

“Trường không tổ chức nhiều môn học liên kết, chỉ chọn những môn cần thiết. Do đó, tiền học của học sinh tại đây không nhiều. Cụ thể, có những em không tham gia các môn học liên kết, không bán trú thì số tiền một tháng chỉ cần đóng 10.000 tiền nước uống. Học sinh tham gia bán trú, không học liên kết thì sẽ đóng 1.160.000 đồng/ tháng” - ông Cường nêu.

Về vấn đề này, bà Vũ Thị Minh Hiếu, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Định Của, chia sẻ vào ngày 6-10, trường sẽ có thông báo gửi phụ huynh về việc tổ chức các môn học liên kết.

Thời gian thực hiện vào khung giờ 16 giờ đến 16 giờ 45, sau khi đã kết thúc chương trình chính khoá.

Dựa trên điều kiện của gia đình, sở thích và mong muốn của học sinh mà phụ huynh đăng ký các môn như công dân số, stem, kỹ năng sống và các môn năng khiếu khác. Nếu không có nhu cầu, phụ huynh đón con về. Ngoài ra, trường cũng có Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thư viện, sân chơi… để học sinh có thể ở lại sinh hoạt.

Tại Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định, bà Trần Thị Thanh Nhặn, Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ trường không quá ôm đồm tổ chức các môn học liên kết.

Học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu thích thú trong giờ học tiếng Anh với người nước ngoài. Ảnh: NQ

Năm học này, trường tổ chức các chương trình như tiếng Anh với người nước ngoài, tiếng Trung, tin học quốc tế (MOS)... Tỉ lệ phụ huynh đồng thuận khá cao, đặc biệt 100% học sinh khối 10 và 11 đăng ký tham gia chương trình tiếng Anh.

Với môn tiếng Anh, việc tổ chức chương trình học với giáo viên bản ngữ giúp học sinh mạnh dạn hơn trong giao tiếp, đồng thời cải thiện chất lượng bài kiểm tra do đề thi hiện nay phần nghe chiếm 2 điểm. Học sinh được thực hành nghe nói thường xuyên khi kiểm tra sẽ làm bài tốt hơn, tự tin hơn rất nhiều.

Do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, trường đã sắp xếp thời khóa biểu rất kỹ lưỡng để tránh chồng chéo, tạo thuận lợi cho việc đưa đón con của phụ huynh.