Phụ huynh đơn độc trong cuộc chiến ‘học thêm tự nguyện’

Không thích cũng phải học

Sau khi báo Tiền Phong có bài viết: “Sau 6 tháng siết dạy thêm, học thêm: Bất ngờ với thu nhập của giáo viên”, nhiều bạn đọc phản hồi đến tòa soạn những bất cập đang phải trải qua.

Bạn đọc T. Hà viết: "Cấm dạy thêm ở trường, các cô kéo học sinh ra học ở các trung tâm bên ngoài, dạy chéo nhau. Các con tôi trước học thêm ở trường theo quy định chỉ 12.000 đồng/ tiết học 45 phút. Bây giờ các con tôi học ở trung tâm đóng từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng cho một buổi học 90 phút".

Như vậy chi phí vào việc học tập của các con hằng tháng đội lên rất nhiều, trong khi thu nhập của người dân lại không tăng. Vị này kiến nghị đã cấm dạy thêm thì cần cấm tuyệt đối.

Học sinh Hà Nội trong kì thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Như Ý

Bạn đọc Mai Huỳnh cho hay, "khi chưa có Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, phụ huynh nộp học phí 500.000 đồng/tháng. Khi học sinh chuyển ra học tại trung tâm, kinh phí phải đóng là 600.000 đồng/tháng. Phụ huynh phải chi thêm, còn giáo viên không chịu giảm thu nhập".

Do toàn bộ thời gian học thêm diễn ra ngoài trường nên phụ huynh, học sinh cũng khá vất vả để thích nghi. Bạn đọc N.V Bình cho biết, có con học lớp 6, buổi chiều theo thời khóa biểu trên lớp, có ngày con học 2 tiết, có ngày học 3 tiết. Những ngày học 2 tiết, học sinh tan học lúc 15h00, sau đó phải đi bộ thật nhanh ra trung tâm để học thêm đến 17h00.

“Lớp con tôi có 6 bạn không học thêm trong đó có con tôi. Cô giáo gần như ngày nào cũng động viên những bạn không đi học về xin bố mẹ đăng kí. Con tôi về kể lại, tâm lí có vẻ cũng lo lắng. Học ở trung tâm các cô toàn dạy trước kiến thức. Tôi không thích cho con mình học như thế. Tôi cùng 5 phụ huynh còn lại như vật thể lạ lạc trôi vào nhóm phụ huynh của lớp con mình", anh Bình thông tin.

Chia sẻ với phóng viên báoTiền Phong, một phụ huynh trú tại Long Biên (Hà Nội) cũng có con học lớp 6 cho hay, vào năm học mới học chưa đầy một tuần đã được thêm vào nhóm học thêm của cô, với lí do để nắm chắc kiến thức nền. Thực ra các con vừa làm quen môi trường mới, chưa kịp thích nghi đã bị cuốn vào lịch học thêm. “Chúng tôi rất lo lắng nhưng khó từ chối vì sợ con bị để ý”, phụ huynh nói.

Giờ học chính khóa của các em học sinh tại một trường THCS ở Ninh Bình

Nếu hiệu trưởng không bật đèn xanh, ai dám vượt rào?

Thông tư 29 ra đời, ban đầu phụ huynh hồ hởi tiếp nhận. Vì họ cứ ngỡ đã đến lúc con em được học thêm theo nhu cầu. Nhưng thực tế, sau nửa năm triển khai, giáo viên đã có “đối sách” để lách luật như dạy chéo cánh, dùng một dạng quyền lực mềm để tạo áp lực cho phụ huynh, học sinh phải đến các lớp học thêm được vạch sẵn tại các trung tâm.

Liệu lãnh đạo các nhà trường có biết? Một phụ huynh (phường Đống Đa, TP Hà Nội) nói rằng, nếu lãnh đạo nhà trường nghiêm túc, hiếm hoi mới có giáo viên dám "vượt rào". Ngược lại, để xảy ra tình trạng trong một trường, nhiều giáo viên cùng tìm cách lách luật thì không thể nói lãnh đạo nhà trường vô can, không bật đèn xanh.

Thậm chí cũng trong một email hồi âm về tòa soạn, một bạn đọc phản ánh cụ thể về việc hiệu trưởng của một trường ở Đông Hưng ( Hưng Yên) "Vừa khai giảng đã bắt giáo viên đưa giấy đăng ký học thêm cho học sinh"

Và khi đó, cuộc chiến đối với dạy thêm, học thêm tiêu cực của phụ huynh là cuộc chiến không cân sức. Họ đơn độc và hoàn toàn yếu thế. Bởi giáo viên, nhà trường là người nắm trong tay sổ điểm, ra đề, đánh giá học sinh.

Ngày 12/6, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 10 quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với giáo dục phổ thông.

Theo đó, thẩm quyền quản lí, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn ngoài nhà trường thuộc UBND cấp xã.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng rất tâm huyết với những quy định mới trong quản lí dạy thêm học thêm được thực hiện từ ngày 14/2 (ngày Thông tư 29 có hiệu lực). Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn từng cho rằng, dạy thêm, học thêm là một khâu trong hệ thống trang bị kiến thức kiểu cũ. Nếu cứ tiếp tục dạy học theo kiểu cũ sẽ khiến giáo dục không đổi mới và đứng trước sự thất bại.

Nhưng thực tế cho thấy, sau 6 tháng triển khai Thông tư 29, một số vụ việc dạy thêm không đúng quy định đã được phát hiện, xử lí, song đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Do nguồn lợi quá lớn từ học thêm, dạy thêm nên giáo viên vẫn cố tình vi phạm.

Nhiều phụ huynh khẳng định, bản chất của học thêm không xấu, nó là nhu cầu chính đáng khi phụ huynh muốn con em có chỗ học ở môi trường tốt hơn, chất lượng cao hơn. Chỉ có lòng tham mới biến nhu cầu chính đáng này trở nên méo mó, được lẩn khuất dưới hình thức "học thêm tự nguyện"

Để thực hiện được những gì mà Nghị quyết 71 về đột phá giáo dục đào tạo của T.Ư chắc chắn thời gian tới, việc quản lí học thêm dạy thêm không chỉ dừng lại ở những quy định trong Thông tư 29. Bởi thông tư vẫn còn những kẽ hở để giáo viên lợi dụng, luồn lách.