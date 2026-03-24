Mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh THCS ở Đồng Nai bị 5 nữ sinh khác giật tóc, hành hung dã man

Ngày 24/3, Công an phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đã có thông tin ban đầu liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 8 Trường THCS Trảng Dài bị nhóm nữ sinh khác giật tóc, hành hung dã man gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 23/3, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo về việc một nhóm học sinh đánh nhau trên địa bàn, kèm theo video clip bị quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh, do mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh của hai Trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài đã có hành vi đánh hội đồng em Đ.N.B.L (lớp 8/8, Trường THCS Trảng Dài).

Nhóm này đã dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt, nắm tóc kéo giật, khiến nạn nhân bị đau, phải đến cơ sở y tế kiểm tra.

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc được quay clip và đăng tải lên một số hội, nhóm trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an phường Trảng Dài cũng đã yêu cầu quản trị viên các hội, nhóm liên quan gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Sau khi bị hành hung, nữ sinh L đã đi khám, hiện đã về gia đình và làm việc với cơ quan công an. Công an phường Trảng Dài đang làm việc với các cá nhân liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bạo lực học đường và việc quay, phát tán clip lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác. Hệ lụy không chỉ là những tổn thương thể chất mà còn gây sang chấn tâm lý, trầm cảm, làm suy giảm niềm tin và ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của học sinh, đồng thời bào mòn các giá trị đạo đức xã hội.

Ngăn chặn tình trạng này cần sự chung tay của toàn xã hội. Nhà trường cần xây dựng môi trường an toàn, kịp thời phát hiện, xử lý mâu thuẫn.

Gia đình cần quan tâm, lắng nghe, giáo dục con em về nhân cách và kỹ năng ứng xử. Xã hội lên án bạo lực, không tiếp tay lan truyền clip; chủ động báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc. Mỗi người hãy nói không với bạo lực và đừng biến mạng xã hội thành công cụ tiếp tay cho cái xấu.