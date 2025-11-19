Lời chúc ngày 20/11 cho thầy cô đã nghỉ hưu hay, ngắn gọn năm 2025

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để học trò, phụ huynh và cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô - những người đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp “trồng người”. Dù đã nghỉ hưu, công lao và ảnh hưởng của thầy cô vẫn luôn được trân trọng. Một lời chúc 20/11 ngắn gọn, ý nghĩa là cách tuyệt vời để bạn thể hiện sự kính trọng và biết ơn của mình.

Dưới đây là những gợi ý lời chúc ngày 20/11 cho thầy cô đã nghỉ hưu hay, ngắn gọn mà bạn có thể tham khảo:

- Chúc thầy/cô ngày 20/11 thật vui vẻ, sức khỏe dồi dào và luôn hạnh phúc bên gia đình!

- Những lời dạy bảo của thầy/cô vẫn sống mãi trong trái tim chúng em. Chúc thầy/cô ngày 20/11 thật vui, ngập tràn hạnh phúc và nụ cười.

- Em tự hào khi được học thầy/cô - người đã dành cả đời cho sự nghiệp trồng người. Chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc!

- Dù đã nghỉ hưu, tấm gương tận tâm và yêu nghề của thầy/cô vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ học trò. Chúc thầy/cô luôn dồi dào sức khỏe, gặp mọi điều tốt lành trong cuộc sống.

- Cô kính mến! Những bài học, sự kiên nhẫn và tình thương cô dành cho em sẽ mãi là ký ức quý giá. Chúc cô ngày 20/11 tràn ngập yêu thương và hạnh phúc!

- Cảm ơn thầy/cô đã dạy dỗ và dìu dắt chúng em nên người. Chúc thầy/cô một ngày 20/11 tràn đầy niềm vui và sự trân trọng từ học trò.

- Thầy ơi, năm nay em không thể về và cùng các bạn đến thăm thầy rồi! Em vẫn nhớ mãi hình ảnh thầy ngồi giữa tụi học trò lớp 12A, đọc cho chúng em nghe những bài thơ thầy mới viết. Cảm giác thân thương, ấm áp như 20 năm trước. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin kính chúc thầy luôn bình an và thật mạnh khỏe! Nhất định ngày 20/11 năm sau em sẽ xí chỗ ở nhà thầy!

Cô giáo về hưu Võ Thị Yến (Đà Nẵng) dạy miễn phí cho nhiều bé tiểu học. Ảnh: Hà Nam

- Dù không còn đứng lớp, thầy/cô vẫn là người truyền cảm hứng lớn nhất với chúng em. Chúc thầy/cô ngày 20/11 thật ý nghĩa, tràn đầy niềm vui!

- Ngày 20/11 này, em chỉ muốn nói rằng thầy/cô luôn là người truyền cảm hứng lớn nhất trong đời học trò chúng em. Chúc thầy/cô một ngày thật vui và đáng nhớ!

- Cảm ơn thầy/cô đã gieo những hạt giống tri thức và giá trị sống trong trái tim chúng em. Chúc thầy/cô sức khỏe dồi dào, bình an và luôn hạnh phúc sau những tháng ngày đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người.

- Chúc thầy/cô luôn khỏe mạnh, vui vẻ và tận hưởng những ngày thong dong xứng đáng với cả một đời cống hiến!

- Thầy ơi, cảm ơn thầy đã dạy em không chỉ kiến thức mà còn cách làm người. Chúc thầy ngày 20/11 thật vui, nhận được nhiều tình cảm và tin vui từ các học trò cũ.

- Những lời dạy bảo và sự tận tâm của thầy/cô vẫn luôn sống mãi trong tim chúng em. Chúc thầy/cô một ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đáng nhớ!

- Kính gửi thầy/cô! Nhân ngày 20/11, con xin gửi lời tri ân sâu sắc tới những cống hiến tận tâm và cả một đời gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Chúc thầy/cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và an yên bên gia đình.

- Nhớ những buổi học đầy nhiệt huyết của thầy/cô, con xin chúc thầy/cô ngày 20/11 thật ý nghĩa, nhận được thật nhiều tình cảm từ học trò và người thân.

- Cảm ơn thầy/cô vì tất cả những hy sinh thầm lặng và tình thương dành cho học trò. Nhân ngày 20/11, con chúc thầy/cô thật nhiều sức khỏe, bình an và ấm áp.