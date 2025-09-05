Kỳ vọng năm học mới

Lễ khai giảng đặc biệt

Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ GD&ĐT tổ chức chương trình khai giảng năm học 2025 - 2026 kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đây là lễ khai giảng đặc biệt vì lần đầu tiên của 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước tham dự lễ khai giảng chung - qua sóng truyền hình trực tiếp của VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Thầy cô vùng ngập nước xã Xuân Mai, Hà Nội chuẩn bị cho lễ khai giảng hôm nay. Ảnh: KIM NHUỆ

Buổi lễ diễn ra từ 8h00-9h30 với các nội dung: chào cờ, hát Quốc ca, diễn văn khai giảng của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, xem phóng sự “80 năm giáo dục phát triển đất nước”, phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên; Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT; phát biểu đáp từ của đại diện Bộ GD&ĐT và bế mạc.

Trước và sau khoảng thời gian trên, các nhà trường sẽ tổ chức khai giảng theo kế hoạch riêng. Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi UBND 126 phường, xã cùng các đơn vị, nhà trường, trong đó có những lưu ý về việc tổ chức sự kiện đặc biệt này. Các cơ sở giáo dục bố trí, chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình tại tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức “ngày hội đến trường của bé”; các trường phổ thông tổ chức hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) theo hướng gọn nhẹ, kết thúc trước 8h. Các trường lựa chọn địa điểm tổ chức lễ khai giảng phù hợp, đảm bảo an toàn, tạo không khí vui tươi; an toàn.

Bà Tô Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội cho biết, điểm đặc biệt của lễ khai giảng năm nay, trong lời phát biểu chào mừng năm học mới không liệt kê thành tích mà là lời nhắn nhủ tới học sinh, lời khích lệ các thầy cô giáo của hiệu trưởng; khai giảng có gửi thông điệp năm học của hiệu trưởng.

Bà Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội) cho hay, trường là một điểm cầu của Hà Nội kết nối với Trung tâm Hội nghị quốc gia (nơi diễn ra chương trình chung trực tiếp) nên phải tập trung chuẩn bị thiết bị, đường truyền để tránh trục trặc. Mỗi trường ở Hà Nội tùy theo mỗi khối lớp, cấp học sẽ sắp xếp, bố trí học sinh dự khác nhau. Một số trường mầm non, tiểu học bố trí cho học sinh các lớp nhỏ dự khai giảng tại lớp, theo dõi qua màn hình ti vi. Những học sinh lớp lớn tập trung tại sân trường theo dõi qua màn hình LED.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, sau lễ khai giảng các trường chưa cho học sinh học nội dung môn học ngay mà sẽ học các chuyên đề như phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích, giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch...

Năm nay, một số trường của Hà Nội đang thực hiện xây dựng hoặc sửa chữa chưa xong nên học sinh đón lễ khai giảng ở nơi khá đặc biệt. Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho hay, 2.600 học sinh nhà trường đón lễ khai giảng tại Cung Văn hóa Hữu nghị. Lễ khai giảng diễn ra trong không gian đặc biệt, trang trọng nhưng vẫn ấm cúng dù không phải trên “sân nhà”. Trường THPT Việt Nam - Ba Lan tổ chức lễ khai giảng tại sân vận động Linh Đàm (Hà Nội).

Hàng loạt quyết sách đi vào thực tế

Từ năm học 2025-2026, học sinh tiểu học của TP Hà Nội được hỗ trợ bữa ăn bán trú. Dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng được dành cho việc hỗ trợ này, đây là chủ trương đã được thông qua tại nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ngay trước năm học mới. Số học sinh được hỗ trợ bữa ăn bán trú khoảng trên 750.000 học sinh tiểu học trong năm học này, gồm cả học sinh công lập và tư thục (trừ học sinh các trường có vốn đầu tư nước ngoài). Mức hỗ trợ 20.000 đồng/học sinh/bữa ăn bán trú.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026 có trên 700 trường tiểu học tổ chức bữa ăn bán trú, với mức chi phí cho bữa ăn từ 19.000-50.000 đồng/ngày/học sinh. Sau một năm học thực hiện chương trình này, Hà Nội sẽ đánh giá kết quả và căn cứ vào tình hình thực tế, việc cân đối ngân sách để xem xét hỗ trợ cho học sinh ở cấp học khác.

Năm học học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh các cấp mầm non, phổ thông, tăng thêm khoảng 60.000 học sinh. Việc đảm bảo đủ chỗ học, giải quyết dứt điểm các điểm “nóng” do quá tải chỗ học, giảm sĩ số học sinh/lớp, giảm số học sinh trái tuyến, đảm bảo khoảng cách đến trường của học sinh hợp lí là một trong những nhiệm vụ được Hà Nội nỗ lực thực hiện.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, năm học 2025-2025 ngành giáo dục sẽ triển khai thực hiện 4 đạo luật quan trọng: Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học sửa đổi và Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi.

Việc thực hiện các nghị quyết mới được ban hành và dự kiến được ban hành trong thời gian tới như hiện đại hóa giáo dục đào tạo, miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến phổ thông, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, Nghị quyết 71 đã cho thấy năm học mới 2025-2026 được kỳ vọng sẽ có nhiều dấu ấn. Năm học 2025-2026 cũng là năm đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khắc phục bất cập để nâng chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và thực hiện quản lí theo chính quyền 2 cấp.

