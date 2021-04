Hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học

Thứ Ba, ngày 27/04/2021 09:09 AM (GMT+7)

Hôm nay, 27/4, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học (ĐH).

Bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú (Hà Nội), cho biết, trong thời gian đăng ký nguyện vọng thử, học sinh của trường không gặp khó khăn vì trước đó, giáo viên chủ nhiệm đã hướng dẫn kỹ các bước khai thông tin về mã trường, mã ngành, tổ hợp đăng ký dự thi.

Với những trường ĐH có phân hiệu hoặc có nhiều cơ sở, giáo viên chủ nhiệm đã lưu ý học sinh để chọn được đúng cơ sở cần học vì mỗi cơ sở có một mã tuyển sinh. Bà Yến cũng cho biết, mọi năm, gần đến ngày cuối, trường mới thu phiếu đăng ký dự thi. Nhưng năm nay, từ 26/4, thí sinh đã nộp vì các em muốn sớm có mã số để đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH trực tuyến.

Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng trường THPT Yên Hoà (Hà Nội), thông tin đã tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm và cán bộ quản lý để họ hướng dẫn lại cho học sinh. Dự kiến, 100% học sinh trường THPT Yên Hoà sẽ dùng phương thức này để xét tuyển ĐH năm nay.

Thí sinh tự do đăng ký ở đâu?

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, thí sinh đã tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp đăng ký dự thi để xét tuyển vào ĐH thì đăng ký tại phòng GD&ĐT các quận, huyện thị xã nơi cư trú. Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT (gồm cả thí sinh những năm trước) phải đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

Trường hợp đặc biệt (chỉ áp dụng cho thí sinh đã thi tốt nghiệp THPT ở những năm trước nhưng chưa tốt nghiệp) đăng ký tại trường phổ thông trên địa bàn cư trú; thí sinh tự do đang đi công tác xa nếu có đủ căn cứ về việc không thể dự thi tại nơi cư trú hoặc nơi học lớp 12 được đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn công tác.

Thí sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT đăng ký dự thi tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT chỉ được phép đăng ký dự thi tại các trường THPT. Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT do không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước vì bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12 phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 điểm; thí sinh không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12 phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định.

Một lưu ý nữa được ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, đưa ra là khi xét tuyển vào các trường công an, quân đội, thí sinh phải qua sơ tuyển và phải ghi vào dòng nguyện vọng 1 (nguyện vọng ưu tiên cao nhất). Đăng ký ngành có môn năng khiến, cần liên hệ với các trường để thực hiện đăng ký và dự thi môn này.

Ông Đại lưu ý, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT phải có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 6/7 và chỉ được dùng để miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn ngoại ngữ khác với môn học ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp.

Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp được quyền đăng ký thi môn này để lấy điểm xét tuyển ĐH. Điểm để xét tốt nghiệp môn ngoại ngữ của những thí sinh này là 10, còn điểm xét tuyển ĐH là điểm thi thực tế của thí sinh.

Do vậy, những thí sinh đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ, không có nhu cầu thi môn ngoại ngữ thì không được đánh dấu vào mục 14 phiếu đăng ký dự thi. Các loại chứng chỉ ngoại ngữ có điểm thi, thí sinh phải ghi điểm thi ở mục 15 để làm căn cứ xét tuyển ĐH.

Từ ngày 23 - 26/4, Sở GD&ĐT Hà Nội mở cổng tuyển sinh để học sinh lớp 12 toàn thành phố đăng ký nguyện vọng nháp, giúp thí sinh làm quen với đăng ký nguyện vọng trực tuyến.

