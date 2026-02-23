Đại học Xây dựng Hà Nội quy đổi IELTS từ 5.0

Năm 2026, trường Đại học Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển 4.700 sinh viên bằng 6 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp, xét học bạ ba năm theo tổ hợp, dùng điểm ba kỳ thi đánh giá năng lực (SPT), tư duy (TSA) và V-SAT, tuyển thẳng.

So với trước, trường bỏ phương thức xét chứng chỉ quốc tế SAT, ACT.

Với xét học bạ, thí sinh phải có tổng điểm trung bình ba năm của các môn trong tổ hợp từ 18/30 trở lên, không môn nào dưới 5,5; đồng thời đạt tổng ba môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp tương ứng tối thiểu là 15.

Thí sinh được sử dụng IELTS từ 5.0 và các chứng chỉ khác để quy đổi thành điểm môn Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp. So với năm ngoái, điểm điều kiện IELTS giảm 0.5.

Bảng quy đổi IELTS năm 2026 của Đại học Xây dựng Hà Nội như sau:

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, thí sinh cũng được quy đổi điểm IELTS thành điểm môn tiếng Anh, điều kiện như trên. Thí sinh đăng ký một số ngành thuộc nhóm Mỹ thuật đô thị, Kiến trúc và quy hoạch phải thi thêm môn năng khiếu Hình họa, Bố cục tạo hình/Trang trí.

Về điểm cộng, thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia mà không sử dụng quyền tuyển thẳng được cộng 1-3 điểm; đạt giải cấp tỉnh hoặc là học sinh trường chuyên được cộng 0,5-1,5 điểm, giảm gần một nửa so với năm ngoái.

Điểm SAT và ACT không được dùng để xét độc lập, song thí sinh được cộng khuyến khích 1-1,5 điểm, điều kiện tối thiểu lần lượt là 1.200/1.600 và 24/36.

Thí sinh đạt nhiều điều kiện sẽ được cộng một lần, ứng với thành tích cao nhất.

Học phí năm 2026 của Đại học Xây dựng Hà Nội với chương trình chính quy là 20,9 triệu đồng, thu theo tín chỉ; chương trình hợp tác với Đại học Mississippi (Mỹ) thu 37 triệu đồng khi học ở Việt Nam, 21.000 USD khi học ở Mỹ.

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường từ 20,4 đến 27, cao nhất là ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội, tháng 7/2025. Ảnh: Fanpage nhà trường