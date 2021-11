Học sinh tại nhiều địa phương tạm dừng học trực tiếp để phòng dịch COVID-19

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 12:00 PM (GMT+7)

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, thêm nhiều địa phương đã cho học sinh tạm dừng đến trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Ngày 25/11, UBND TP. Thái Nguyên ban hành công văn số 4145/UBND- VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, theo báo Lao Động.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp cần thiết tổ chức phải xin ý kiến các cấp theo phân quyền, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, khu vui chơi giải trí, xông hơi, spa, massage từ 10h ngày 25/11. Các nhà hàng, dịch vụ kinh doanh ăn uống tạm dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang về.

Các hoạt động kinh doanh thiết yếu, chợ, siêu thị phải đảm bảo giãn cách, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ngoài ra, các nhóm trẻ, trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tạm dừng đến trường, tổ chức dạy học trực tuyến từ 25/11.

Bên cạnh đó, báo Giao Thông đưa tin, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, liên quan đến ổ dịch tại xưởng may Toàn Thắng ở thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng với 19 ca bệnh, bước đầu nhận định nguồn lây có thể là từ chồng của một công nhân. Người này làm nghề lái xe đường dài và đã được xác định nhiễm COVID-19.

Qua rà soát từ tối 24/11 đến 7h sáng 25/11, trên địa bàn huyện Tiên Lãng có 10 em học sinh dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, tại xã Toàn Thắng có 7 ca gồm: học sinh tiểu học và THCS; còn ở xã Tiên Minh có 3 ca là học sinh THCS. Hiện tại, cơ quan y tế tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng chức năng đã truy vết được 210 F1 và 300 F2 của các ca nhiễm tại xưởng may; trong đó có 41 học sinh, 1 cô giáo Trường tiểu học Toàn Thắng.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh, huyện Tiên Lãng đã quyết định tạm dừng đến trường đối với học sinh của 6 trường trên địa bàn 2 xã Tiên Minh và xã Toàn Thắng. Theo đó, 2.200 học sinh các khối tiểu học, THCS sẽ chuyển sang học trực tuyến.

Đối với trường THCS Quang Phục, do liên quan đến nhiều F1, trong ngày 24/11, huyện Tiên Lãng đã cho 607 học sinh nghỉ học chuyển sang học trực tuyến. Tại Trường THPT Toàn Thắng cũng cho học sinh nghỉ học từ ngày 24/11.

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Cao Bằng đã có công văn cho phép học sinh các trường Trung học Phổ thông TP. Cao Bằng, Trung học Phổ thông Chuyên tỉnh Cao Bằng, Trung học Phổ thông Bế Văn Đàn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng tạm dừng đến trường từ ngày 26/11, theo báo Tin Tức.

Đối với các trường bảo đảm điều kiện ba tại chỗ (ăn, ở, học tập tập trung) là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng, học sinh học Chương trình Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, sẽ tiếp tục học trực tiếp.Trong hai ngày 24 và 25/11, UBND huyện Thạch An, TP. Cao Bằng cũng quyết định cho học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục tạm dừng đến trường để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Huyện Bảo Lâm đã quyết định cho học sinh thuộc 25 trường học từ cấp mần non đến cấp Trung học Cơ sở tạm dừng đến trường.

