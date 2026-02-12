45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

Chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật kỳ công cho con

Vào đầu tháng 1 vừa qua, Tuấn Khải, một cậu bé 10 tuổi sống tại Trung Quốc, háo hức mời 45 bạn học cùng lớp đến dự sinh nhật của mình.

Để ngày đặc biệt của con thật trọn vẹn, mẹ cậu bé là cô Lương Khánh đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị từ khâu trang trí, sắp xếp không gian đến việc lựa chọn đồ ăn phù hợp với sở thích của trẻ nhỏ.

Cô còn đặt rất nhiều khoai tây chiên, lạp sườn – những món mà lũ trẻ thường yêu thích, kèm theo đó là một chiếc bánh kem cao 4 tầng bắt mắt cùng đủ loại bánh kẹo, đồ ăn vặt.

Trong suy nghĩ của người mẹ, đó sẽ là một buổi tiệc ồn ào, vui vẻ, đầy ắp tiếng cười của con và bạn bè.

Không có một vị khách nào đến dự sinh nhật

Thế nhưng, điều mà cô Lương Khánh không thể ngờ tới là khi chỉ còn 15 phút nữa bữa tiệc bắt đầu, căn phòng vẫn trống trơn.

Không một người bạn nào của Tuấn Khải xuất hiện. Nghĩ rằng có thể các bạn đến muộn, cô nhẹ nhàng hỏi lại con trai đã chắc chắn mời các bạn chưa.

Tuấn Khải khẳng định mình đã gửi lời mời đầy đủ.

Gia đình tiếp tục chờ đợi thêm, nhưng thời gian trôi qua, bữa tiệc được chuẩn bị công phu cuối cùng chỉ có ba người là Tuấn Khải và bố mẹ.

Nhìn con ngồi lặng lẽ trước chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng, người mẹ không giấu được xót xa.

Một cuộc điện thoại và sự thật khiến người mẹ tỉnh ngộ

Vì thương con, cô Lương Khánh quyết định tìm hiểu nguyên nhân. Người đầu tiên cô gọi điện là lớp trưởng cũng là một trong những bạn được mời đến sinh nhật nhưng đã không xuất hiện.

Ban đầu, cậu bé rối rít xin lỗi. Khi được hỏi vì sao không chỉ riêng mình mà cả lớp đều không đến, lớp trưởng mới nói ra sự thật.

Theo lời cậu bé, Tuấn Khải ở lớp thường bị các bạn cô lập vì cách nói chuyện và hành xử khiến người khác khó chịu.

Những câu nói như "Tớ không quan tâm bạn cảm thấy thế nào", "Đó là lỗi của cậu", hay "Tớ không thể tha thứ cho cậu" xuất hiện thường xuyên.

Đặc biệt, mỗi khi làm sai, Tuấn Khải luôn né tránh trách nhiệm và hiếm khi xin lỗi một cách chân thành.

Chính điều đó khiến các bạn dần không muốn chơi cùng Tuấn Khải, và bữa tiệc sinh nhật vắng khách chỉ là hệ quả.

Người mẹ nhận ra con có EQ thấp và sai lầm trong cách nuôi dạy

Đối diện với sự thật, cô Lương Khánh buộc phải thừa nhận con trai mình có EQ thấp.

Tuấn Khải gặp khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác, không biết cách xây dựng mối quan hệ và thích nghi với môi trường tập thể.

Người mẹ cũng tự nhận lỗi về mình khi quá chú trọng vào việc nâng cao IQ, thành tích học tập mà vô tình xem nhẹ việc dạy con kỹ năng cảm xúc.

Cô nhận ra rằng, trí tuệ cảm xúc mới là yếu tố giúp con hòa nhập, được yêu quý và thành công lâu dài trong cuộc sống.

Trí tuệ cảm xúc gắn liền với khả năng học hỏi và điều chỉnh bản thân, trong khi người EQ thấp thường khước từ mọi góp ý. Ảnh minh họa

Những câu nói điển hình của người có EQ thấp cha mẹ cần lưu ý

Theo tiến sĩ Cortney S. Warren, nhà tâm lý học được đào tạo tại Đại học Harvard, người có EQ thấp thường thể hiện rõ qua cách sử dụng ngôn từ trong giao tiếp hằng ngày.

Câu nói "Tôi không thay đổi. Đây chính là con người tôi" phản ánh sự cứng nhắc và từ chối phát triển.

Trí tuệ cảm xúc gắn liền với khả năng học hỏi và điều chỉnh bản thân, trong khi người EQ thấp thường khước từ mọi góp ý. Thay vì phủ nhận, việc sẵn sàng lắng nghe phản hồi sẽ giúp mối quan hệ tích cực hơn.

Câu nói "Đó là lỗi của bạn" cho thấy xu hướng đổ lỗi. Người có EQ cao hiểu rằng cảm xúc của mình liên quan đến cách nhìn nhận vấn đề, không phải lúc nào cũng do người khác gây ra. Việc diễn đạt cảm xúc cá nhân sẽ giúp giảm xung đột và tăng sự thấu hiểu.

Khi nói "Bạn sai rồi", người EQ thấp thường đặt cảm xúc tiêu cực lên trên mong muốn thấu hiểu đối phương. Trong khi đó, người có EQ cao sẵn sàng lắng nghe quan điểm khác biệt để tìm tiếng nói chung.

Với câu nói "Tôi không thể tha thứ cho bạn", tiến sĩ Cortney cho rằng đây là biểu hiện rõ rệt của việc thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận sai lầm, mà là cách bảo vệ chính mình và duy trì các mối quan hệ lâu dài.