Không phải làm toán, văn, cô giáo giao bài tập Tết độc, lạ khiến ai cũng bất ngờ và thích thú

Bài tập Tết hay cho học sinh

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, cô Nguyễn Thị Ngân Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A4, Trường Tiểu học Dương Xá, xã Gia Lâm (Hà Nội) chia sẻ về bài tập Tết thú vị, khác hẳn với bài tập ngày thường.

Theo đó, phiếu bài tập gồm 11 nội dung, không yêu cầu làm Toán hay Tiếng Việt theo khuôn mẫu mà khuyến khích học sinh tham gia trực tiếp vào các hoạt động đón Tết cùng gia đình như: phụ giúp bố mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa; vào bếp cùng ông bà chuẩn bị mâm cơm, bày hoa quả lên bàn thờ tổ tiên; chuẩn bị lời chúc Tết hay và ứng xử lễ phép khi nhận lì xì.

Bài tập Tết của cô Hà giao cho học sinh. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, học sinh được khuyến khích ghi lại trải nghiệm bằng hình ảnh hoặc video, gửi cho giáo viên như một cách lưu giữ ký ức Tết thay vì áp lực hoàn thành bài tập giấy bút. Các em cũng được hướng dẫn tiết kiệm tiền mừng tuổi, sử dụng hợp lý cho việc học tập hoặc mua sách – qua đó hình thành thói quen chi tiêu có trách nhiệm.

Bên cạnh các hoạt động thực hành, phiếu bài tập còn dành không gian để học sinh viết cảm xúc cá nhân về điều khiến em vui và hạnh phúc nhất trong kỳ nghỉ Tết cũng như mục tiêu phấn đấu trong năm học mới. Đây được xem là cách nhẹ nhàng giúp học sinh rèn khả năng tự nhìn lại bản thân và định hướng cho tương lai.

Cô Ngân Hà mong muốn mang đến cho học sinh một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Ảnh: NVCC

Cô Ngân Hà nêu quan điểm, Tết là khoảng thời gian để học sinh được nghỉ ngơi, cùng bố mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa trong không khí háo hức, phấn khởi; là dịp để các em trải nghiệm sự đoàn tụ, vui vẻ bên gia đình, gặp gỡ người thân, vui chơi và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt. Từ suy nghĩ đó, cô đã xây dựng phiếu bài tập Tết với mong muốn mang đến cho học sinh một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Khi nhận phiếu bài tập, các em học sinh không khỏi bất ngờ và thích thú bởi không có nội dung kiến thức học tập mà chỉ gồm những hoạt động thực hành gắn liền với đời sống gia đình. “Các em rất vui và hào hứng", cô Hà cho hay.

Những năm trước, sau kỳ nghỉ Tết, cô Hà thường nhận được nhiều hình ảnh, video do học sinh gửi lại, ghi lại những khoảnh khắc các em cùng gia đình đón Tết. Cô Hà hy vọng, phiếu bài tập Tết sẽ góp phần giúp học sinh hiểu hơn về văn hóa truyền thống, đồng thời hình thành những thay đổi tích cực trong tính cách, để các em cùng gia đình đón Tết bằng những việc làm giản dị nhưng thiết thực.

Có nên giao bài tập Tết cho học sinh?

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, chia sẻ: "Hơn 10 năm qua, nhà trường không chủ trương giao bài tập về nhà theo cách truyền thống cho học sinh. Thay vào đó, chúng tôi lựa chọn giao cho các con những dự án học tập gắn với cuộc sống để thời gian nghỉ các con được ở bên gia đình, đồng thời có những trải nghiệm ý nghĩa.

Theo đó, Nhà trường khuyến khích học sinh trải nghiệm văn hóa dân tộc. Đó có thể là những trải nghiệm về phong tục, tập quán như cùng ông bà gói bánh chưng, đi chợ Tết, dọn dẹp bàn thờ gia tiên, thăm họ hàng hoặc không khí Tết ở từng vùng miền. Dù các con ở Hà Nội, về quê hay đi du lịch vẫn mang theo và gìn giữ những giá trị truyền thống của Việt Nam.

Cô Minh Thúy (ở giữa) cùng gói bánh chưng với phụ huynh, học sinh và giáo viên trong trường trong ngày hội Xuân. Ảnh: Tào Nga

Từ những trải nghiệm ấy, các em sẽ tự lựa chọn đề tài, tự quan sát, suy ngẫm và thể hiện lại bằng bài thu hoạch, sản phẩm sáng tạo hoặc dự án cá nhân. Bài thu hoạch đó chính là bài tập bằng cuộc sống, nơi lớp học được mở rộng ra cộng đồng và xã hội, không chỉ gói gọn trong không gian trường học".

Cô Thúy chia sẻ thêm, bài tập ở đây là bài tập tự thân – học sinh tự ra đề cho mình và tự hoàn thiện bài học của chính mình. Qua đó, các em không chỉ học kiến thức mà còn học cách yêu quê hương, tự hào về văn hóa dân tộc và hình thành năng lực học tập suốt đời.

"Giáo dục hiện đại không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn trong đời sống. Và Tết, suy cho cùng, chính là một "lớp học" - nơi mỗi đứa trẻ được học làm người, học làm con và học làm công dân Việt Nam trong một thế giới đang chuyển động không ngừng", cô Thúy cho hay.