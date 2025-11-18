Cần có tiêu chuẩn, chuẩn mực để đánh giá 'thầy ra thầy, trò ra trò'

Chiều 17/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 51, cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Trình bày dự thảo tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 dự kiến hơn 580.000 tỉ đồng.

Chương trình hướng đến mục tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo; đề ra mục tiêu mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, quyền được học tập suốt đời; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước…

Bà Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: PV.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đề cập đến "hai mặt" của học sinh, một là đạo đức, hai là kiến thức.

Theo bà Hải, kiến thức thì "được đào tạo rất đầy đủ rồi", riêng về đạo đức thì cần xem xét thêm. Bà Hải đặt vấn đề, trên 90% học sinh hiện nay được đánh giá học lực giỏi và hạnh kiểm tốt, nhưng như vậy liệu có thực chất không?

Bà Hải nhắc đến vụ việc học sinh hành hung cô giáo mới đây, cho rằng "không ai có thể nghĩ được". Vậy nguyên nhân từ đâu? Có thể xem lại hạnh kiểm của học sinh này ở học kỳ trước, năm học trước, liệu có khi nào cũng "vừa được xếp loại tốt"?.

Theo bà Hải, cần xây dựng một chuẩn mực, định mức, tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá "thầy ra thầy, trò ra trò". Học sinh nào tốt thì đánh giá loại tốt, chưa tốt thì phải đánh giá loại khá, thậm chí trung bình. "Chúng ta phải chấp nhận chứ không thể nào là số ảo, lúc nào cũng tỷ lệ 90%, 95% tốt, giỏi", bà lưu ý.

Trong phần phát biểu, bà Hải kể về chương trình truyền hình ghi lại cảnh một học sinh 12 tuổi có thể nấu bữa cơm tươm tất cho gia đình gồm cơm, canh cua, thịt rang, thu hút hàng triệu lượt xem. Theo bà Hải, ở thế hệ của bà, một em bé 8 - 9 tuổi có thể phụ giúp cha mẹ nấu cơm là chuyện hết sức bình thường, nhưng ngày nay, câu chuyện này lại trở thành hiện tượng xã hội.

So sánh như vậy, bà Hải mong muốn với nguồn lực đầu tư rất lớn lần này, chúng ta phải đào tạo được thế hệ học sinh "vừa hồng, vừa chuyên", học lực giỏi nhưng cũng phải biết yêu thương cha mẹ, biết kỹ năng sống, đúng nghĩa "con ngoan, trò giỏi".

Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng cho rằng, các nghị quyết đều nêu "đào tạo con người là phát triển toàn diện", tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều học sinh hiện nay còn thiếu kỹ năng sống.

Nhấn mạnh rằng, thiếu niên, nhi đồng cần thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy, nhưng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, hiện nay "trong học tập có em tốt, có em chưa tốt, nhưng trong lao động bây giờ không tốt".

Dẫn chứng vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu, thời của ông khi lao động vệ sinh ở trường phải đem chổi ở nhà đi, phân công trực nhật, nhưng bây giờ, trường ở nông thôn cũng đi thuê công ty, "học sinh bây giờ có biết lau bảng, biết quét nhà đâu". Bố mẹ thì cũng chăm sóc con nên không cho con làm việc gì cả, học đến lớp mấy rồi có khi bố mẹ vẫn còn phải tắm cho.

Ông cũng nêu về việc các trường học hiện nay bé không đủ không gian để các em học sinh thể dục đầu giờ, giữa giờ, "cùng với dạy chữ, dạy người, rèn luyện thể dục thể thao thì cũng phải sắp xếp lại các trường".

Phó Chủ tịch Quốc hội còn nhấn mạnh tầm quan trọng về dạy kỹ năng sống. Ông bày tỏ đau xót khi mỗi kỳ nghỉ hè lại có những trường hợp học sinh bị đuối nước. "Cứ trẻ con đi học là phải biết bơi để mà trước hết là cứu sống mình, sau đó nếu mà bơi giỏi nữa thì cứu đồng bào lũ lụt", ông nói.

Nêu lại việc Tổng Bí thư Tô Lâm có lần phát biểu "một học sinh phổ thông nên biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ", ông Định cho rằng học sinh cấp 1, cấp 2 cũng phải biết chơi ít nhất một môn thể thao để vừa có kỹ năng, vừa rèn luyện sức khỏe.

"Ngày xưa chiến tranh, thế hệ cha ông không được học nhiều những môn này. Bây giờ không còn chiến tranh nữa thì phải dạy học sinh là làm sao mà phải biết khiêu vũ rồi phải biết thể dục, thể thao, phải biết một môn nghệ thuật", ông nói.