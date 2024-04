Tiết lộ của chuyên gia: Nếu bé có 5 hành động này sau khi ngủ dậy thì chúc mừng gia đình bạn đã sớm có nhân tài

Bất kỳ bố mẹ nào cũng đều mong con mình thông minh vượt trội. Đặc biệt, khi thấy những hành vi của con mình khác với với những đứa trẻ khác, họ lo lắng liệu đó có phải là dấu hiệu của IQ thấp hay không.

Thực tế là các chuyên gia đều cho biết thói quen liên quan tới những giấc ngủ thể hiện rất nhiều về sự phát triển thể chất lẫn trí não của trẻ.

Giáo sư Lý Mai Cẩn, một chuyên gia vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ, đã phát biểu rằng thói quen khi ngủ của con trẻ cũng chứng minh được liệu trẻ có trí thông minh vượt trội hay không.

1. Sau khi thức dậy tự chơi một mình

Một số trẻ sau khi thức dậy sẽ tự chơi với những đầu ngón tay nhỏ bé của mình. Có những em bé tự chơi một lúc sau khi thức dậy, khi chán trẻ sẽ bắt đầu la hét để gây sự chú ý của người lớn. Đứa trẻ như vậy sẽ rất thông minh.

Bình thường điều này cho thấy khả năng thích ứng của trẻ rất tốt, khả năng vận động cũng rất mạnh mẽ. Nếu mẹ phát hiện trẻ có những biểu hiện như vậy sau khi thức dậy, thì chứng tỏ trẻ có chỉ số IQ cao.

Sau khi thức dậy mà tự nói chuyện và tự chơi, những em bé này là những người cha mẹ không lo lắng nhất, não bộ của chúng linh hoạt hơn. Ảnh minh hoạ

2. Thích khám phá mọi thứ xung quanh

Khi vừa ngủ dậy, nhiều đứa trẻ còn đang ngái ngủ, ngồi đờ đẫn trên giường hoặc khóc lóc đợi bố mẹ tới dỗ dành. Tuy nhiên, một số đứa trẻ khác sẽ không làm vậy, chúng nhanh chóng tỉnh táo và leo xuống giường khám phá mọi thứ xung quanh một cách vui vẻ.

Nếu trẻ có hành động này, bố mẹ không nên cản trở việc trẻ nghịch ngợm, khám phá, chỉ nên đứng ngoài quan sát. Quá trình này sẽ kích thích não bộ và khiến trẻ ngày càng thông minh hơn.

Bên cạnh đó, nếu nhận thấy con mình không có những dấu hiệu trên, bố mẹ cũng đừng quá lo lắng. Bởi muốn cải thiện IQ của trẻ còn phụ thuộc vào việc rèn luyện, chế độ dinh dưỡng, cách giáo dục, bố mẹ cần chú ý.

3. Trẻ thức dậy không khóc, không làm ồn

Một số trẻ sau khi thức dậy không ngừng khóc và làm ồn, khi biết mẹ sẽ đến và ôm thì lúc này trẻ mới từ từ nín khóc, đứa trẻ như vậy luôn cảm thấy bất an. Những đứa trẻ sau khi ngủ dậy không khóc cũng không làm ồn, thì rất can đảm và có cảm giác an toàn mạnh mẽ hơn, do trẻ đang nghĩ rằng mẹ luôn ở bên cạnh, nên có cảm giác an toàn. Nếu con bạn có kiểu biểu hiện này, điều đó có nghĩa là trẻ rất thông minh và sẽ là tài năng trong tương lai.

Sau khi trẻ thức dậy, mẹ nhất định phải cho trẻ đủ thời gian và không gian, khiến trẻ có thời gian tự suy nghĩ, điều này cũng rèn luyện tính độc lập của trẻ rất tốt. Cố gắng khi thấy trẻ khóc không được vội vàng chạy tới ôm trẻ vì rất có thể làm gián đoạn suy nghĩ của trẻ, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển trí thông minh của trẻ.

4. Mỉm cười sau khi thức dậy

Ảnh minh hoạ

Đặc biệt đối với trẻ sơ sinh khi chưa biết nói, cách thể hiện cảm xúc tốt nhất chính là bằng nụ cười. Đây thậm chí còn là một thước đo cho sự phát triển não bộ và nhận thức của bé. Nếu trẻ thức dậy với một nụ cười, điều đó có nghĩa là trẻ có trí thông minh cảm xúc cao, chúng hẳn đã thức dậy từ một giấc mơ ngọt ngào và vui vẻ hòa nhập với cuộc sống thực tại.

Chúng rất giỏi trong việc biến những thứ chúng nhìn thấy trong ngày thành những tưởng tượng tuyệt vời trong giấc mơ và sau này chúng có thái độ sống lạc quan và tích cực, những đứa trẻ như vậy sẽ không có chỉ số thông minh thấp.

5. Thức dậy, sau đó ngủ tiếp

Giấc ngủ luôn là vấn đề bố mẹ vô cùng quan tâm. Trong khi một số trẻ thức dậy và quấy khóc liên tục cho đến khi bố mẹ bế và dỗ dành, nhưng một số đứa trẻ khác lại vô cùng yên lặng khi tỉnh dậy, chúng thấy mẹ bên cạnh là có thể nhắm mắt và ngủ yên giấc trở lại mà không bị hoảng loạn quá mức.

Những đứa trẻ như vậy có khả năng tự ngủ, chúng thường an tâm về mặt tâm lý và có khả năng thích nghi cao. Chúng yêu thế giới xung quanh, chấp nhận mọi thứ xung quanh và chìm vào giấc ngủ một cách an toàn.

Li Meijin (Lý Mai Cẩn) là giáo sư giảng dạy tại Đại học Công An Nhân Dân Trung Hoa, phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống Tội phạm vị thành niên. Từ khi còn trẻ, bà đã tham gia vào nghiên cứu tâm lý tội phạm vi và tâm lý thanh thiếu niên. Trong lĩnh vực nuôi dạy con cái, bà cũng có những hiểu biết rất đáng học hỏi, được nhiều cha mẹ công nhận.

Giáo sư Lý Mai Cần, chuyên gia tâm lý và nuôi dạy con cái nổi tiếng của Trung Quốc. Ảnh: qq

Bà từng có một câu nói nổi tiếng khiến nhiều cha mẹ phải suy ngẫm: "Cha mẹ chỉ có giá trị trong 10 năm. Một khi để cơ hội giáo dục hết hiệu lực, nó sẽ trở thành điều hối tiếc cả đời của trẻ".

