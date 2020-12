Hà Nội: Chơi cầu trượt ở sân trường, một học sinh mầm non gặp nạn

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 09:17 AM (GMT+7)

Một học sinh lớp 4 tuổi Trường Mầm non Đông La (Hoài Đức, Hà Nội) đã nhập viện cấp cứu khẩn cấp do gặp sự cố khi chơi cầu trượt trong khuôn viên nhà trường.

Chiều 3/12, một lãnh đạo công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra sự việc xảy ra tại trường Đông La 2 khi một học sinh lớp 4 tuổi không may gặp nạn trong khuôn viên nhà trường và phải nhập viện cấp cứu.

Cùng thời điểm, ông Dương Văn Lâm – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức cho biết, đơn vị đã có báo cáo cụ thể về sự việc liên quan đến cháu T.T.T (lớp 4 tuổi B3 – trường mần non Đông La).

Bé T.T.T đang theo học tại lớp 4 tuổi B3, trường mầm non Đông La đã nhập viện nguy kịch sau thời gian chơi cầu trượt ở ngoài sân trường. Ảnh: CTV

Theo ông Lâm, sự việc không may xảy ra vào khoảng 09h30 phút ngày 30/11, khi lớp mầm non 4 tuổi B3 đang hoạt động ngoài trời. Ở hoạt động chơi tự do, giáo viên chia lớp thành 2 nhóm chơi ở cầu trượt khu vui chơi liên hoàn.

Trong quá trình vui chơi tự do, bé T.T.T và các bạn chơi cầu trượt xoáy ốc. Vì trời lạnh nên cháu T mặc ấm có buộc dây mũ áo và trong quá trình trượt, dây mũ áo đã mắc vào ốc vít của ống cầu trượt.

Ngay sau khi phát hiện và đỡ, sơ cứu kịp thời, giáo viên đứng lớp cùng nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa bé đến Trạm y tế xã.

Tại Trạm y tế, sau khi được bác sĩ sơ cứu, bé T đã khóc to, thở bình thường và được kết luận là cơ bản ổn. Tuy nhiên, phụ huynh yêu cầu chuyển con đến BVĐK Hà Đông để kiểm tra thêm.

Tại đây, khi được các bác sĩ các chỉ số ổn định thì đã đề nghị nhập viện để theo dõi. Tuy nhiên, phụ huynh lại có nguyện vọng chuyển đến BV Nhi TƯ để kiểm tra thêm.

Trên đường di chuyển từ BVĐK Hà Đông đến BV Nhi TƯ thì cháu T nôn.

Ông Lâm cho hay, liên quan đến sự việc này, Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức yêu cầu nhà trường tích cực phối hợp với gia đình trong việc điều trị. Đồng thời, giáo viên nhà trường phải làm bản tường trình sự việc.

