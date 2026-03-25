Nóng: Hà Nội hướng dẫn thi vào 10, thí sinh được đổi nguyện vọng trước 18/4

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra ngày 30-31/5, sớm hơn mọi năm.

Điểm các bài thi sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 19-22/6. Đồng thời công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên, THPT chuyên; bàn giao dữ liệu xét tuyển phục vụ xác nhận nhập học trực tuyến.

Theo hướng dẫn, học sinh sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID để đăng nhập và khai phiếu đăng ký dự tuyển tại Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Trường hợp không thể đăng ký trực tuyến, học sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp theo mẫu quy định tại trường. Các nhà trường sẽ hỗ trợ nhập dữ liệu lên hệ thống, đồng thời hướng dẫn học sinh kiểm tra, rà soát thông tin trước khi xác nhận.

Thời gian đăng ký được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thử nghiệm diễn ra từ ngày 4/4 đến 17h ngày 6/4, nhằm giúp học sinh làm quen với hệ thống.

Sau thời gian này, toàn bộ dữ liệu thử nghiệm sẽ được xóa để học sinh đăng ký chính thức.

Trước ngày 10/4, thí sinh được hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký chính thức nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trực tuyến trên cổng tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Từ ngày 10-17/4, thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24 giờ ngày 17/4.

Đây là điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi năm nay. Mỗi thí sinh vẫn chỉ được đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, tuy nhiên trong thời gian đăng ký trực tuyến, các em có thể điều chỉnh nguyện vọng.

Từ ngày 18-24 tháng 4 học sinh có thể kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên, khuyến khích… trên phiếu đăng ký dự thi được tải và in từ hệ thống. Nếu có sai sót, nhà trường tổng hợp, báo cáo để sửa chữa kịp thời.

Thí sinh còn có băn khoăn về kết quả điểm thi, ngay sau khi có kết quả có thể gửi đơn phúc khảo tại các cơ sở giáo dục từ ngày 19-25/6.

Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập bất kỳ. Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Học sinh không được điều chỉnh nguyện vọng sau khi hết hạn đăng ký.

Mỗi thí sinh dự thi 3 môn: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ lấy kết quả tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó, Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/môn; môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Năm học này có 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng các trường THPT công lập, Trung tâm GDNN- GDTX, cơ sở nghề nghiệp chỉ tuyển 88.000 chỉ tiêu.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026 tiếp tục duy trì mức cạnh tranh cao khi chỉ khoảng 60% học sinh có suất học, đồng nghĩa gần 1/3 thí sinh sẽ trượt. Điểm khác biệt lớn nằm ở việc bỏ phân tuyến, cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng tự do. Điều này khiến cuộc đua trở nên “khắc nghiệt kiểu mới”: không chỉ cần học lực tốt mà còn phải chọn trường đúng chiến lược. Dự báo tỷ lệ chọi sẽ biến động mạnh, đặc biệt ở các trường tầm trung – nơi dễ xảy ra hiện tượng dồn hồ sơ. Những trường từng “vừa sức” có thể bất ngờ trở thành điểm nóng cạnh tranh. Trong khi đó, khoảng cách điểm giữa các nguyện vọng không lớn như các năm trước (NV1–NV2 chỉ còn 0,5 điểm) khiến nhiều thí sinh có xu hướng đăng ký mạo hiểm hơn.