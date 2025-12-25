Bộ GD&ĐT: Bộ trưởng, Thứ trưởng liên quan dự án hơn 600 tỷ đồng tại Đại học Thái Nguyên bị đề nghị xử lý trách nhiệm

Phát hiện hàng loạt vi phạm trong lập, thẩm định hồ sơ dự án hơn 600 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra đối với một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó có Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên.

Ngày 16/10/2024, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2918 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên, với tổng mức đầu tư dự kiến 606,393 tỷ đồng. Đây là dự án nhóm B, diện tích sử dụng đất 40.511 m², thời gian thực hiện (dự kiến) từ năm 2007 đến năm 2027, chủ đầu tư là Đại học Thái Nguyên.

Quy mô và nội dung đầu tư gồm: bồi thường, giải phóng mặt bằng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và đền bù, giải phóng mặt bằng khu tái định cư; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng như đường giao thông, san nền… và các công trình cấp thiết.

Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm tại Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên. Đây là vướng mắc khiến dự án hơn 600 tỷ đồng chưa thể triển khai thực hiện. Ảnh: Minh Chi.

Theo kết luận thanh tra, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án từ ngày 16/10/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa phê duyệt được dự án điều chỉnh. Đây là vướng mắc dẫn đến việc dự án chưa thể triển khai thực hiện.

Trong khi đó, dự án đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1681 ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Vướng mắc nêu trên xuất phát từ một số thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm trong quá trình lập, thẩm định hồ sơ.

Cụ thể, việc lập, trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh do Đại học Thái Nguyên thực hiện đã thay đổi tên dự án ban đầu từ “Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2007-2010” thành “Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên”, nhưng chưa chính xác, không bảo đảm cơ sở pháp lý về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh.

Bên cạnh đó, diện tích đất xây dựng hạ tầng chưa xác định được rõ phần diện tích đã giải phóng mặt bằng và phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng; đồng thời, hồ sơ chưa đầy đủ nội dung về quy mô đầu tư do không có số liệu diện tích đất còn phải giải phóng mặt bằng của dự án.

Ngoài ra, tại dự án này, quá trình thẩm định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Vụ Cơ sở vật chất và Vụ Kế hoạch-Tài chính chưa phát hiện việc Đại học Thái Nguyên lập, trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh chưa chính xác, không bảo đảm cơ sở pháp lý, chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ… dẫn đến việc thẩm định chưa chính xác, không bảo đảm cơ sở pháp lý về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh.

Kiến nghị xử lý trách nhiệm Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách dự án theo từng thời kỳ

Đáng chú ý, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh khi chưa có văn bản của Bộ KH&ĐT, là thực hiện không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7295 ngày 7/10/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Theo Thanh tra Chính phủ, nguyên nhân của những vi phạm nêu trên là do Bộ GD&ĐT, Vụ Cơ sở vật chất, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Đại học Thái Nguyên và các đơn vị, cá nhân có liên quan (theo từng thời kỳ) thiếu trách nhiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh, dẫn đến quá trình thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư chưa chính xác, không bảo đảm cơ sở pháp lý.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công phụ trách dự án (theo từng thời kỳ) liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Bộ GD&ĐT, Thanh tra Chính phủ yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát, khắc phục theo thẩm quyền đối với những thiếu sót, vi phạm trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ GD&ĐT đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, đầu tư công; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Căn cứ kết luận thanh tra, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khác và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT thực hiện kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với Vụ Cơ sở vật chất, Vụ Kế hoạch-Tài chính; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị (theo từng thời kỳ); Giám đốc, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Ban Kế hoạch-Tài chính và các cá nhân (theo từng thời kỳ) có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm thuộc trách nhiệm của các đơn vị nêu tại kết luận thanh tra.

Trong quá trình rà soát, kiểm tra các nội dung nêu trong kết luận thanh tra và các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật, gây thiệt hại tiền, tài sản Nhà nước, Bộ GD&ĐT chuyển hồ sơ đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.