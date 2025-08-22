Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội từ 20 đến 24,5

Trường Đại học Dược Hà Nội chiều 22/8 công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 cho tất cả phương thức.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn dao động 20-24,5, trong đó, ngành Dược học tiếp tục dẫn đầu song giảm hơn 1 điểm so với năm ngoái.

Điểm chuẩn ngành Hóa dược cao thứ 2, với 23,56 điểm. Hai ngành Hóa học và Công nghệ sinh học lần lượt là 20,85 và 20 điểm.

Cả bốn ngành đều có điểm chuẩn giảm, mạnh nhất là 4,26 điểm với ngành Công nghệ sinh học.

Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2025 ở các ngành như sau:

Năm 2025, trường dự kiến tuyển 940 sinh viên, bằng 4 phương thức. Thứ nhất, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ hai, xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ SAT; xét học bạ với học sinh chuyên hoặc xét chứng chỉ A-level (chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao của Anh). Thứ ba, xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thứ tư là xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học phí trường Đại học Dược Hà Nội năm học 2025-2026 cao nhất là 27,6 triệu đồng, với ngành Dược học. Theo sau là ngành Hóa dược - 24,4 triệu. Hai ngành còn lại là Công nghệ Sinh học và Hóa học thu 17,1 triệu đồng.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Điểm chuẩn năm ngoái của trường từ 24,26 đến 25,51/30 điểm, ngành Dược học dẫn đầu. Tiếp đó là ngành Hóa Dược với điểm chuẩn 25,31. Hai ngành Hóa học và Công nghệ sinh học cùng lấy trên 24 điểm.

Sinh viên Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: HUP