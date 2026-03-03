3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy con

Thực tế cho thấy, trong hành trình nuôi dạy con, chỉ cần bố dành thêm 10 phút mỗi ngày cho con cũng đủ tạo nên sự khác biệt rõ rệt về cảm xúc, tư duy và tính cách lâu dài.

Nuôi dạy con bằng sự điềm tĩnh: Bố giúp trẻ ổn định cảm xúc tốt hơn

Một trong những ưu điểm lớn của bố trong quá trình dạy con là khả năng giữ sự điềm tĩnh trước những cơn bùng nổ cảm xúc của trẻ.

Khi con bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2 hoặc bắt đầu hình thành cái tôi mạnh mẽ, nhiều bà mẹ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng vì tiếng khóc, sự ăn vạ hay thái độ chống đối của con.

Trong khi đó, nhiều ông bố lại giữ được sự nguyên tắc và bình tĩnh hơn. Khi bố nói "không", đó thường là giới hạn rõ ràng và nhất quán.

Trẻ dần hiểu rằng việc ăn vạ không mang lại kết quả, từ đó học cách điều chỉnh hành vi của mình. Cách dạy con này giúp trẻ sớm nhận thức về giới hạn và kỷ luật.

Các nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học phát triển chỉ ra rằng sự ổn định cảm xúc của cha mẹ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển xã hội và tình cảm của trẻ.

Khi bố giữ được sự vững vàng trong cách dạy con, trẻ sẽ học được cách quản lý cảm xúc, biết cách ứng xử phù hợp và xây dựng khả năng kiểm soát bản thân.

Bên cạnh đó, phong cách dạy con của bố thường kết hợp giữa chăm sóc và vui chơi. Không khí thoải mái, ít áp lực giúp trẻ cảm thấy an toàn và dễ mở lòng hơn.

Chính điều này góp phần tạo nên nền tảng cảm xúc ổn định cho trẻ trong suốt quá trình trưởng thành.

Dạy con học tập: Vai trò của bố giúp trẻ phát triển tư duy tốt hơn

Không ít người cho rằng việc dạy con học chủ yếu thuộc về mẹ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng sự tham gia của bố trong các hoạt động giáo dục sớm mang lại tác động tích cực lâu dài.

Nghiên cứu của Đại học Leeds (Anh), dựa trên khảo sát khoảng 5.000 gia đình, cho thấy trẻ được bố đọc sách, kể chuyện, vẽ tranh, hát hoặc làm thủ công có lợi thế phát triển rõ rệt trong những năm đầu tiểu học.

Ảnh hưởng này không chỉ xuất hiện ở giai đoạn 3–5 tuổi mà còn kéo dài đến 7 tuổi và xa hơn nữa.

Báo cáo phân tích rằng bố và mẹ có phong cách dạy con khác nhau. Khi dạy con, bố thường khuyến khích trẻ suy nghĩ độc lập, khám phá và thử thách bản thân.

Trong khi đó, mẹ thiên về điều chỉnh hành vi, giúp trẻ kiểm soát cảm xúc và phát triển kỹ năng xã hội.

Chính sự khác biệt này tạo nên môi trường dạy con đa chiều. Khi cả bố và mẹ cùng tham gia, trẻ được tiếp cận nhiều cách tư duy khác nhau, từ đó phát triển toàn diện hơn về nhận thức lẫn cảm xúc.

Việc bố đồng hành trong quá trình dạy con học không chỉ giúp trẻ tự tin hơn mà còn nâng cao khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề.

Nuôi dạy con tự lập: Bố dễ nuôi dưỡng bản lĩnh và tinh thần thử thách

Một ưu điểm nổi bật khác của bố trong nuôi dạy con là khả năng nuôi dưỡng tính tự lập. Nếu mẹ thường có xu hướng bảo vệ và lo lắng cho sự an toàn của con, thì bố lại sẵn sàng để con thử sức, kể cả khi có thể vấp ngã.

Trong cách dạy con của nhiều ông bố, việc để con chạy nhảy, leo trèo, chơi thể thao hay thử làm điều mới là điều cần thiết để trẻ trưởng thành.

Những trải nghiệm này giúp trẻ phát triển thể lực, đồng thời kích thích hệ thần kinh trung ương, hỗ trợ sự phát triển của não bộ.

Trẻ được khuyến khích vận động và thử thách thường hướng ngoại hơn, linh hoạt hơn trong giao tiếp và có chỉ số EQ cao hơn.

Quan trọng hơn, khi bố động viên con thử lại sau thất bại, trẻ học được rằng thất bại không phải là điểm dừng mà là một phần của quá trình trưởng thành.

Trong hành trình dạy con, tính tự lập là nền tảng cho sự thành công lâu dài. Người bố, với phong cách ít bao bọc hơn, thường đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành bản lĩnh và sự tự tin nội tại cho trẻ.

Một ưu điểm nổi bật khác của bố trong dạy con là khả năng nuôi dưỡng tính tự lập. Ảnh minh họa

Nuôi dạy con là hành trình cần cả bố và mẹ

Các chuyên gia khuyến nghị rằng bố nên tham gia vào quá trình dạy con ngay từ những năm đầu đời. Không chỉ là hỗ trợ khi cần thiết, mà là chủ động chia sẻ trách nhiệm với mẹ.

Việc phân chia thời gian chăm sóc và giáo dục hợp lý giúp trẻ nhận được sự cân bằng trong cách tiếp cận.

Trong thực tế, nhiều ông bố cho rằng mình quá bận rộn để tham gia sâu vào việc dạy con. Tuy nhiên, chỉ cần thêm 10 phút mỗi ngày để đọc sách cùng con, trò chuyện trước giờ ngủ hay chơi một trò vận động đơn giản cũng đủ tạo ra thay đổi đáng kể.

Dạy con không phải là nhiệm vụ riêng của người mẹ. Đó là hành trình đồng hành của cả hai. Khi bố và mẹ cùng góp mặt trong quá trình dạy con, trẻ không chỉ lớn lên khỏe mạnh mà còn phát triển toàn diện về cảm xúc, trí tuệ và nhân cách.

Và đôi khi, điều tạo nên sự khác biệt không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là sự hiện diện trọn vẹn mỗi ngày.