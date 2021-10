Địa phương đầu tiên ở TP.HCM chuẩn bị gì cho học sinh đến trường vào ngày mai 20/10?

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 19:44 PM (GMT+7)

Huyện Cần Giờ (TP.HCM) được ngành y tế tập huấn phòng ngừa bệnh COVID-19, xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 cho cán bộ nhân viên, giáo viên, học sinh xã đảo Thạnh An trước khi thí điểm dạy học trực tiếp.

Chiều 19/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, dự kiến bắt đầu từ ngày mai (20/10), các trường học tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ sẽ thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh. Đây là địa phương đầu tiên tại TP.HCM thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh.

Được biết, ngày 19/10, xã đảo Thạnh An đã tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 304 cán bộ nhân viên, giáo viên, học sinh, nhằm đảm bảo an toàn ở mức cao nhất trước ngày các em quay trở lại trường học. Việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ do Trung tâm Y tế huyện cần Giờ, Trạm Y tế xã đảo Thạnh An phụ trách.

Tập huấn trực tuyến về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi áp dụng tổ chức thí điểm dạy học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An

Trước đó, chiều 18/10, HCDC đã có buổi tập huấn trực tuyến về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi áp dụng tổ chức thí điểm dạy học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. Tham gia buổi tập huấn là các giáo viên, người lao động tại các trường học tại xã đảo Thạnh An. Ngoài ra còn có sự tham gia của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Cần Giờ; Phòng Y tế huyện Cần Giờ; Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ; Trạm Y tế xã đảo Thạnh An; Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS, THPT Thạnh An.

Tại buổi tập huấn, BS.Nguyễn Thế Thịnh - Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HCDC đã chia sẻ thêm các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19. Theo đó, các trường học trên địa bàn cần chuẩn bị các biện pháp thông gió, xây dựng lịch trình làm sạch và khử trùng hằng ngày đối với môi trường trường học, cơ sở vật chất và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, đảm bảo có sẵn các phương tiện vệ sinh tay và hướng dẫn sử dụng khẩu trang. Lối vào và ra của trường cần được phân luồng, không trùng nhau. Bàn ghế trong lớp bố trí khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa các học sinh.

Đối với các em học sinh cần khuyến khích giữ gìn sức khỏe bản thân của mình và người khác: Rửa tay thường xuyên, không chạm tay vào mắt, mũi miệng; Không dùng chung dụng cụ ăn uống với người khác; Chia sẻ những gì học được về các phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 với gia đình, bạn bè; Việc vệ sinh tay với nước và xà phòng, mỗi lần ít nhất 20 giây và hắt hơi hoặc ho vào khuỷu tay sau đó rửa tay lại cần cho các em thực hành nhiều lần, nhất là các học sinh nhỏ tuổi.

Nhà trường cũng cần truyền thông cho cán bộ nhân viên, giáo viên, học sinh và khách đến liên hệ công tác cần tuân thủ việc đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Đồng thời nếu có các dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 thì không nên đến trường, cần đến ngay cơ sở y tế để được xét nghiệm và chăm sóc.

Tại buổi tập huấn, HCDC cũng đã đưa ra các tình huống giả định như có ca F0 trong thời điểm dạy học để các trường đưa ra những giải pháp xử lý và hình dung được những việc cần làm nếu thực tế có ca bệnh diễn ra. Cán bộ nhân viên, giáo viên, học sinh cũng cần tuân thủ hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của đơn vị, thực hiện các quy trình tổ chức, biện pháp kiểm soát, theo dõi và xử trí khi phát hiện có trường hợp ca bệnh xác định hoặc ca có triệu chứng nghi ngờ. Nhà trường cần thông báo đến phụ huynh, học sinh những biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang thực hiện để đảm bảo sự phối hợp, đồng thuận từ phụ huynh, học sinh.

Huyện Cần Giờ cùng với quận 7, huyện Củ Chi là ba địa phương công bố kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 đầu tiên ở TP.HCM. Theo Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM ngày 19/10, huyện Cần Giờ có tỷ lệ vùng xanh theo tổ dân phố đạt 96%.

