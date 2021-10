TP HCM: Kiến nghị cho phép các quán ăn uống được bán tại chỗ

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 19:21 PM (GMT+7)

Toàn TP HCM có khoảng 7.500 doanh nghiệp cùng hàng chục ngàn hộ kinh doanh cá thể kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống đã chịu thiệt hại nặng nề trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4.

Hiệp hội Văn hóa Âm thực Việt Nam (VCCA) vừa có văn bản gửi UBND TP HCM và Sở Công Thương TP kiến nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trong địa bàn TP được mở cửa hoạt động bình thường.

Theo VCCA, ẩm thực đang nằm trong nhóm ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh Covid-19, đặc biệt phân khúc nhà hàng.

Hiện nay, cả nước có khoảng hơn 550.000 cơ sở dịch vụ ăn uống, trong đó có khoảng 430.000 cơ sở kinh doanh truyền thống, trên 82.000 nhà hàng chuyên dịch vụ thức ăn nhanh, hơn 22.000 cửa hàng cả phê, các quầy bar và khoảng 16.000 cơ sở dịch vụ ăn uống khác.

"Những năm qua, ẩm thực là ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt, mỗi năm đóng góp khoảng 15% GDP cả nước nhưng những thiệt hại kinh tế do dịch Covid-19 gây ra cho ngành ẩm thực rất lớn, đến nay chưa thể thống kê, đánh giá cụ thể" - ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch VCCA, nêu trong văn bản.

Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TP HCM hiện chỉ bán mang về chứ chưa được phép phục vụ tại chỗ trở lại - Ảnh: N. Ánh

Tại TP HCM, thống kê của Sở Công Thương cho thấy có khoảng 7.500 doanh nghiệp, hàng chục ngàn hộ kinh doanh cá thể kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, do phải tạm ngừng kinh doanh để phòng chống dịch suốt hơn 2 tháng qua khiến doanh thu ngành ẩm thực giảm mạnh. Cụ thể, doanh thu dịch vụ ăn uống 8 tháng qua của TP chỉ đạt 32.075 tỉ đồng, giảm 620,3% so với cùng kỳ. Hơn nữa, do kinh doanh sụt giảm nên hàng loạt doanh nghiệp ngành hàng thực phẩm và đồ uống phải đóng cửa, trả mặt bằng hoặc thu hẹp kinh doanh.

"Trước tình hình dịch bệnh ở TP HCM đang chuyển biến tích cực như hiện nay, VCCA kiến nghị UBND TP cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trong địa bàn thành phố được mở cửa hoạt động bình thường trong giai đoạn "bình thường mới" với điều kiện chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Chính phủ và UBND TP" - VCCA kiến nghị và bày tỏ niềm tin Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng chắc chắn vượt qua khó khăn.

