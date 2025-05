Bộ GD-ĐT lý giải chuyện học sinh đạt 8 điểm Toán mới được học vi mạch bán dẫn

Tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ do báo Tiền Phong tổ chức sáng 18/5, một học sinh thắc mắc về chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học, thạc sĩ do Bộ GD-ĐT vừa công bố. Theo đó, thí sinh muốn học hệ cử nhân, kỹ sư các ngành về vi mạch bán dẫn, nếu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, phải có tổng điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên và môn Toán ít nhất phải 8 điểm.

Học sinh tham gia Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ do báo Tiền Phong tổ chức sáng 18/5.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học và thạc sĩ.

Trong đó, hội đồng tư vấn chuyên môn xây dựng các chuẩn chương trình đó nhận thấy kiến thức nền tảng, cốt lõi học sinh cần có để theo học tốt ngành vi mạch bán dẫn và STEM đặc biệt liên quan tới Toán.

“Sau này các em sẽ sử dụng rất nhiều kiến thức về Toán trong quá trình học tập và làm việc liên quan đến lĩnh vực vi mạch bán dẫn”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm, kết quả học tập của học sinh THPT, cũng như của sinh viên đã vào học các ngành kỹ thuật, công nghệ liên quan đến vi mạch bán dẫn, cho thấy các em cần mức độ nền tảng về Toán nhất định.

“Qua khảo sát, đạt mức 8 điểm Toán, các em có thể phát huy tốt trong quá trình học tập. Do đó, hội đồng tư vấn chuẩn đầu vào môn Toán từ 8 điểm trở lên”, ông Dũng lý giải.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, thí sinh cần lưu ý, chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn này chỉ áp dụng với các trường đại học tham gia chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” của Chính phủ. Còn với những trường không tham gia, không bắt buộc theo chuẩn này, có thể tuyển sinh với quy định đầu vào tối thiểu khác.

PGS.TS Trần Đình Phong, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội chia sẻ tại ngày hội.

PGS.TS Trần Đình Phong, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho rằng, người trẻ Việt Nam không kém hơn các nước trên thế giới, điều quan trọng là có quyết tâm hay không mà thôi.

Ông Phong cho biết, trong những năm qua, nhà trường rất kiên trì mỗi năm tuyển khoảng 1.000 sinh viên để đào tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Tuy vậy, lĩnh vực này vẫn thiếu nguồn nhân lực, các bạn trẻ nên cân nhắc để theo học.

“Hiện, tính trên 1 triệu dân có 757 người Việt Nam đang làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Trong khi học sinh lớp 12 hiện nay sẽ tốt nghiệp đại học và góp mặt trên thị trường lao động ở năm 2030. Đó là mốc thời gian Việt Nam hướng đến trở thành một nước có thu nhập trung bình cao. Trên thế giới, tất cả các nước có thu nhập trung bình cao có tỷ lệ số người làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ là 1.500 người/1 triệu dân. Như vậy, từ nay đến lúc đó, chúng ta cần gấp đôi số người làm việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đó chính là cơ hội của các bạn”, ông Phong nói.

Ngoài ra, theo ông Phong, nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao cũng đang thiếu hụt. “Rất nhiều sinh viên ở Việt Nam tốt nghiệp đại học xong đi làm luôn; rất ít người học lên thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học công nghệ (khoảng 5%)”, ông Phong nói.

Theo ông Phong, khoa học công nghệ là lĩnh vực không có ranh giới, vì vậy nếu muốn phát triển, cần tăng cường hội nhập quốc tế và như vậy chắc chắn người trẻ phải có ngoại ngữ.

Ông Phong kể câu chuyện hồi lớp 12, vốn Tiếng Anh của ông gần như không có, thậm chí "chia động từ to be" còn không rành. “Nhưng khi tôi lên môi trường đại học, một giáo sư phụ trách chương trình đào tạo khóa cử nhân khoa học tài năng nói với chúng tôi rằng: ‘No English - no science’ (không có Tiếng Anh - không khoa học - PV) và cho chúng tôi tự lựa chọn hoặc là phải học tiếng Anh để làm khoa học hoặc từ bỏ con đường này. Từ đó, tôi đã quyết tâm học được Tiếng Anh. Các bạn trẻ cũng không nên quá lo lắng, bởi trên thế giới chỉ có vài nước nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, còn lại cơ bản đều hiểu nhau hết. Giới khoa học công nghệ khi dùng tiếng Anh cũng chỉ là ngôn ngữ chuyên ngành, thậm chí không ai để ý bạn chia động từ sai, mà ý tưởng đằng sau đó mới là điều quan trọng”, ông Phong chia sẻ.