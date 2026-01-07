Sẽ có nghị định về miễn phí sách giáo khoa

Sáng 7/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 12 luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Trong số đó, có 3 luật liên quan đến giáo dục gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các luật có hiệu lực từ 1/1/2026.

Ông Đào Hồng Cường, Vụ phó Vụ pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: T.T.

Bỏ bằng tốt nghiệp THCS, tăng thực quyền cho hiệu trưởng

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, luật mới quy định Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc và Chính phủ quy định lộ trình miễn phí sách giáo khoa, bảo đảm tính chuẩn mực, ổn định và công bằng trong tiếp cận sách giáo khoa.

Đối với tài liệu giáo dục địa phương, luật quy định do cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh tổ chức biên soạn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập. Hội đồng và thành viên hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông sau khi được hội đồng cấp tỉnh thẩm định và đánh giá xếp loại đạt.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

Luật cũng hoàn thiện chính sách học bổng cho người học, trong đó có việc thành lập Quỹ học bổng quốc gia, nhằm mở rộng cơ hội học tập và thúc đẩy phát triển tài năng. Đổi mới mô hình trường năng khiếu, bổ sung loại hình trường phổ thông nội trú...

Luật quy định bỏ bằng tốt nghiệp THCS thay bằng xác nhận hoàn thành chương trình phù hợp quy định giáo dục bắt buộc ở bậc trung học cơ sở, giảm áp lực cho học sinh và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Quy định văn bằng, chứng chỉ được cấp dưới dạng giấy hoặc dạng số nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác thực, tra cứu văn bằng, chứng chỉ.

Luật cũng quy định tăng thực quyền cho hiệu trưởng nhà trường, người đứng đầu cơ sở giáo dục trong xác nhận hoàn thành THCS, cấp bằng tốt nghiệp THPT nhằm nâng cao quyền chủ động gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục...

Sẽ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định về miễn phí sách giáo khoa vào tháng 4/2026

Một nội dung khác là giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc thực hiện chương trình giáo dục cấp THCS và chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, thay vì phải được cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép. Qua đó, cắt giảm thủ tục xin - cho, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các mô hình đào tạo linh hoạt, tích hợp nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chất lượng.

Tại họp báo, trả lời thêm về lựa chọn bộ sách giáo khoa thống nhất, ông Đào Hồng Cường, Vụ phó Vụ pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc này đã được bộ công khai trên website.

Ngày 26/12/2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định 3588 phê duyệt bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026 - 2027. Theo đó, bộ sách "kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được chọn là bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026 - 2027.

"Quá trình lựa chọn sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng quy định", ông Cường nêu.

Về việc miễn phí sách giáo khoa, ông Cường cho hay nội dung này được xác định trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Luật Giáo dục sửa đổi..., trong đó, có giao Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa.

Ông Cường thông tin, ngày 31/12/2025, Thủ tướng đã ban hành quyết định về danh mục, phân công các cơ quan chủ trì, soạn thảo văn bản hướng dẫn chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công triển khai xây dựng nhiều nghị định, trong đó, có nghị định về miễn phí sách giáo khoa. Dự kiến, tháng 4/2026, bộ sẽ tham mưu Chính phủ ban hành nghị định này.