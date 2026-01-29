Dự kiến bỏ xét riêng học bạ, giảm điểm cộng IELTS còn tối đa 1,5

Xét học bạ phải kèm điều kiện về điểm thi tốt nghiệp

Theo dự thảo, phương thức xét học bạ sẽ không còn được sử dụng độc lập như hiện nay. Các trường vẫn có thể dùng học bạ để xét tuyển, nhưng thí sinh bắt buộc phải đạt ngưỡng tối thiểu về điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, với phương thức xét học bạ, các trường phải căn cứ vào điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11 và 12) của tối thiểu ba môn, trong đó bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn. Trọng số tính điểm của Toán hoặc Ngữ văn không được thấp hơn 1/3 tổng điểm xét tuyển theo thang 30.

Đồng thời, thí sinh phải đạt tổng điểm tối thiểu 16/30 ở ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển; hoặc ở ba môn Toán, Ngữ văn và một môn khác.

Ví dụ, thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00 (Toán – Lý – Hóa) phải có tổng điểm thi tốt nghiệp ba môn Toán, Lý, Hóa đạt từ 16 điểm trở lên; hoặc có thể sử dụng tổ hợp Toán – Văn – Lý/Hóa với tổng điểm không dưới 16 điểm.

Hiện nay, khoảng 30–50% thí sinh trúng tuyển mỗi năm bằng phương thức xét học bạ. Các trường thường xét điểm 3–5 học kỳ từ lớp 10 đến lớp 12, thậm chí có trường chỉ xét điểm lớp 12. Cách làm này gây tranh cãi trong nhiều năm qua do lo ngại về tính công bằng, bởi điểm học bạ chưa có chuẩn chung giữa các địa phương, trường học, có thể dẫn đến tình trạng “chạy điểm”.

Tuy vậy, một số cơ sở đào tạo cũng từng công bố dữ liệu cho thấy nhóm sinh viên trúng tuyển bằng học bạ có kết quả học tập không thấp hơn so với nhóm trúng tuyển bằng điểm thi.

Siết điểm cộng: IELTS tối đa còn 1,5 điểm

Một điểm mới đáng chú ý khác trong dự thảo là quy định chặt chẽ hơn về mức điểm cộng.

Theo đó, điểm cộng trong tuyển sinh gồm ba nhóm: Điểm thưởng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng; Điểm xét thưởng cho thí sinh có thành tích đặc biệt hoặc năng khiếu; Điểm khuyến khích dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế.

Tổng điểm cộng tối đa cho mỗi thí sinh là 3/30 điểm. Tuy nhiên, điểm tối đa cho từng nhóm trong ba nhóm nêu trên chỉ còn 1,5 điểm. Điều này đồng nghĩa, thí sinh có chứng chỉ IELTS cũng chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm, giảm một nửa so với thực tế nhiều trường đang áp dụng hiện nay.

Quy định này được đánh giá là chặt chẽ hơn so với năm trước, khi Bộ GD&ĐT chỉ quy định tổng điểm cộng không quá 3 điểm nhưng chưa giới hạn điểm tối đa của từng thành phần.

Giới hạn phương thức xét tuyển và số nguyện vọng

Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 cũng đề xuất giới hạn số lượng phương thức xét tuyển mà mỗi trường được sử dụng. Cụ thể, các trường chỉ được áp dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển (không tính xét tuyển thẳng).

Đối với thí sinh, số lượng nguyện vọng đăng ký dự kiến bị giới hạn ở mức tối đa 10 nguyện vọng.

Riêng với các ngành đào tạo giáo viên, các trường chỉ được xét tuyển thí sinh đăng ký trong ba nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1, 2 và 3).

Những năm trước, Bộ GD&ĐT chưa áp dụng các giới hạn này, dẫn tới tình trạng một số trường sử dụng quá nhiều phương thức xét tuyển, gây phức tạp cho thí sinh và xã hội.