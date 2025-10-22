Đà Nẵng dự báo mưa to từ chiều nay, học sinh toàn thành phố nghỉ học

Được biết, lúc 10 giờ ngày 22-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi để ứng phó bão số 12 Fengshen.

Sáng 22-10, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát dự báo từ 13 giờ ngày 22-10 đến sáng 24-10, mưa lớn sẽ gia tăng mạnh tại TP Đà Nẵng.

Cụ thể, các xã, phường khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Nam thành phố, lượng mưa dự kiến đạt 250–500 mm, có nơi trên 700 mm. Khu vực phía Tây Bắc (như Hòa Bắc, Hòa Liên) có mưa vừa đến mưa rất to, phổ biến 200–300 mm, nơi cao hơn có thể trên 450 mm. Cảnh báo xuất hiện mưa lớn cường độ trên 200 mm trong 3 giờ.

Vỉa hè đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng bị sóng đánh tơi tả. Ảnh chụp sáng 22-10

Riêng các phường Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân và khu vực Hội An, Hòa Tiến, Điện Bàn, Đại Lộc có thể ghi nhận lượng mưa 250–450 mm, có điểm vượt 700 mm. Các vùng Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành, Đông Giang, Tây Giang… cũng nằm trong vùng mưa lớn 200–500 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1–2. Người dân và chính quyền cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi; ngập úng tại khu vực trũng thấp và nội đô. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ trưa và đêm 24-10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to (40–80 mm, có nơi trên 130 mm). Đợt mưa này được nhận định diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài nhiều ngày.

Cùng ngày, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị, trường học cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học trong chiều 22-10 và cả ngày 23-10. Trước đó, ngày 21-10, sở này giao cho các địa phương tự quyết định thời gian nghỉ học của học sinh.