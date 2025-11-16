Con bị bắt nạt, mẹ chỉ biết hỏi 'Tại sao không phản kháng?' trong bất lực

Khi con bị bắt nạt và người lớn không hiểu

"Mẹ ơi, con bị bạn học bắt nạt!" – câu nói ấy khiến nhiều bậc cha mẹ hoang mang, thậm chí tức giận. Nhưng cách họ phản ứng lại sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và sự phát triển của con.

Một người bạn từng hỏi tôi: "Nếu con mình bị bắt nạt ở trường, chúng ta nên làm gì?" Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ đến cháu gái Lộ Lộ – câu chuyện khiến cả gia đình tôi nhận ra rằng, đôi khi chính người lớn mới là nguyên nhân khiến trẻ không thể tự bảo vệ mình.

Chị gái tôi nhiều lần than phiền rằng Lộ Lộ bị các bạn trong lớp mẫu giáo giật nơ áo, cướp đồ ăn vặt, thậm chí còn đẩy ngã. Mỗi lần bị bắt nạt, con bé đều về mách mẹ.

Nhưng thay vì an ủi con, chị lại quát: "Con bị bắt nạt thì phải phản kháng chứ! Sao lại im lặng?"

Nhìn vẻ giận dữ của mẹ, Lộ Lộ chỉ lí nhí đáp: "Con không dám".

Sự cứng rắn của người mẹ không khiến con mạnh mẽ hơn mà ngược lại, khiến cô bé ngày càng nhút nhát, tự ti, không dám nói chuyện với người lạ hay hòa nhập với bạn bè.

Ông nội Lộ Lộ luôn dành thời gian nghe cháu kể lại mọi chuyện, không phán xét, chỉ nhẹ nhàng an ủi và giúp cháu tìm cách ứng xử khéo léo hơn. Nhờ đó, cô bé dần học được cách đối mặt mà không sợ hãi. Ảnh minh họa

Bước ngoặt khi con được yêu thương và thấu hiểu

Thấy cháu gái buồn bã, ông nội của Lộ Lộ, một giáo viên đã nghỉ hưu, xin đưa cháu về sống cùng mình một thời gian. Ban đầu chị tôi còn ngần ngại, sợ làm phiền ông. Nhưng vì lo cho con, chị đã đồng ý.

Một năm sau, điều khiến tất cả đều ngỡ ngàng là Lộ Lộ thay đổi hoàn toàn. Cô bé trở nên tự tin, dạn dĩ và biết cách đối mặt với tình huống khó khăn.

Một lần, tôi và chị đưa Lộ Lộ đi chơi công viên. Khi con đang chơi xích đu, vài đứa trẻ khác tới đòi chiếm chỗ, vây quanh con bé.

Tôi định chạy lại can thiệp thì bất ngờ nghe thấy Lộ Lộ nói rành rọt: "Các bạn có thấy kia là mẹ và dì của tôi không? Mẹ của các bạn làm việc cùng mẹ tôi đấy. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với họ. À, tôi cũng biết giáo viên của các bạn trong trường tiểu học trung tâm nữa".

Cả nhóm trẻ lập tức lùi lại, rồi nhanh chóng bỏ đi. Tôi lặng người nhìn cháu, cô bé từng sợ sệt và rụt rè, giờ đã biết dùng lời nói để tự bảo vệ mình. Tôi tò mò, điều gì đã giúp Lộ Lộ thay đổi đến thế?

3 bài học quý giá từ ông nội: Người thầy của sự tự tin

Khi tôi hỏi, ông chỉ cười hiền và chia sẻ ba nguyên tắc đơn giản mà sâu sắc:

1. Trở thành chỗ dựa vững chắc cho con

Khi trẻ bị bắt nạt, điều con cần đầu tiên không phải lời trách móc, mà là sự bảo vệ. Người lớn phải đứng ra làm chỗ dựa, đòi lại công bằng cho con.

Ông kể, khi Lộ Lộ bị bạn ở khu phố bắt nạt, ông đã gặp phụ huynh bên kia, yêu cầu họ xin lỗi. Việc này giúp con cảm nhận được rằng: "Mình không đơn độc".

Nhiều cha mẹ nghĩ chuyện trẻ con xô xát là nhỏ nhặt, nhưng chính sự thờ ơ ấy khiến con bị tổn thương nhiều hơn.

Một đứa trẻ bị bắt nạt mà không được cha mẹ bảo vệ sẽ lớn lên trong cảm giác bất an và tự ti.

2. Lắng nghe và đồng cảm với cảm xúc của con

Trẻ bị bắt nạt không chỉ đau thể xác mà còn tổn thương tâm lý. Nếu cha mẹ vội vàng trách mắng hay coi thường cảm xúc của con, vết thương ấy sẽ càng sâu.

Ông nội Lộ Lộ luôn dành thời gian nghe cháu kể lại mọi chuyện, không phán xét, chỉ nhẹ nhàng an ủi và giúp cháu tìm cách ứng xử khéo léo hơn. Nhờ đó, cô bé dần học được cách đối mặt mà không sợ hãi.

3. Dạy con kỹ năng tự vệ và ứng xử thông minh

Theo thống kê, hơn 50% học sinh từng trải qua ít nhất một lần bị bắt nạt ở trường. Vì vậy, cha mẹ cần chủ động dạy con kỹ năng tự vệ không phải để đánh trả, mà để biết cách bảo vệ bản thân.

Ông nội Lộ Lộ đã mua cho cháu cuốn "Sách chống bắt nạt trẻ em", giúp cô bé nhận biết hành vi bắt nạt và cách xử lý phù hợp.

Qua những bài học nhỏ, Lộ Lộ hiểu rằng: tự tin, bình tĩnh và khéo léo là vũ khí tốt nhất để tự bảo vệ mình.

Cha mẹ: Tấm khiên bảo vệ con trước bạo lực học đường

Câu chuyện của Lộ Lộ không chỉ là hành trình trưởng thành của một đứa trẻ từng bị bắt nạt, mà còn là bài học cho những người làm cha mẹ.

Khi con chịu tổn thương, hãy đứng về phía con, lắng nghe con và dạy con cách tự bảo vệ bản thân. Đừng để nỗi sợ và sự cô đơn bám theo con suốt tuổi thơ.

Bởi vì, chỉ khi được yêu thương đúng cách, trẻ mới đủ dũng cảm để nói: "Con không còn sợ bị bắt nạt nữa".

Theo Sohu