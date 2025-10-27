Dạy con nghe lời không cần la mắng: 5 điều cha mẹ hiện đại không thể bỏ qua
Nhiều cha mẹ cho rằng, con càng ngoan khi càng nghe lời răm rắp. Nhưng thực tế, sự vâng lời của trẻ cần xuất phát từ tình yêu thương, thấu hiểu và hướng dẫn đúng cách. Nếu bạn đã từng mệt mỏi vì con không hợp tác, dễ cáu gắt, không nghe lời thì 5 nguyên tắc dưới đây sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ cha mẹ, con cái tích cực, bền vững và không còn áp lực mỗi ngày.
Kỹ năng nuôi dạy trẻ trong thời đại công nghệ số.
Khi các bậc cha mẹ ngồi cùng nhau, việc thảo luận các vấn đề về con cái là điều khó tránh khỏi. Nhưng có những vấn đề của con cái mà cha mẹ không nên...
Theo Bảo An ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/04/2025 19:11 PM (GMT+7)