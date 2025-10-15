Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cô giáo Bắc Ninh bì bõm lội nước dọn bùn đất chờ đón trẻ đến trường

Sự kiện: Mưa lũ 2025
Sau lũ, các cô giáo và lực lượng chức năng bì bõm lội nước thu dọn bùn đất ở Trường Mầm non Dương Đức, xã Mỹ Thái (Bắc Ninh) chờ đón các em đến trường.

Cô giáo Bắc Ninh bì bõm lội nước dọn bùn đất chờ đón trẻ đến trường - 1

Trường Mầm non Dương Đức vẫn bị cô lập. Để đến được trường, PV Tiền Phong và các cô giáo phải đi xuồng của lực lượng Công an. Ảnh: Nguyễn Thắng

Cô giáo Bắc Ninh bì bõm lội nước dọn bùn đất chờ đón trẻ đến trường - 2

Khi nước lũ bắt đầu rút, các cô giáo, đoàn viên và cơ quan chức năng cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Cô giáo Bắc Ninh bì bõm lội nước dọn bùn đất chờ đón trẻ đến trường - 3

Trường Mầm non Dương Đức vẫn còn bị ngập ở sân trường. Ảnh: Nguyễn Thắng

Di chuyển bằng thuyền để dọn dẹp vệ sinh các lớp học. Ảnh: Nguyễn Thắng

Di chuyển bằng thuyền để dọn dẹp vệ sinh các lớp học. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trường học ngổn ngang sau lũ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trường học ngổn ngang sau lũ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Cô giáo Bắc Ninh bì bõm lội nước dọn bùn đất chờ đón trẻ đến trường - 8

Các cô giáo thu dọn bùn đất ở lớp học. Ảnh: Nguyễn Thắng

Cô giáo lau chùi sạch sẽ để đón các em đến trường. Ảnh: Nguyễn Thắng

Cô giáo lau chùi sạch sẽ để đón các em đến trường. Ảnh: Nguyễn Thắng

Cô giáo Bắc Ninh bì bõm lội nước dọn bùn đất chờ đón trẻ đến trường - 12

Các cô giáo cọ rửa lớp học sau lũ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Rửa dụng cụ nhà bếp tại trường học. Ảnh: Nguyễn Thắng

Rửa dụng cụ nhà bếp tại trường học. Ảnh: Nguyễn Thắng

Cô giáo Bắc Ninh bì bõm lội nước dọn bùn đất chờ đón trẻ đến trường - 16

Vì nước vẫn còn ngập sâu ở sân trường nên các cô giáo và lực lượng chức năng phải di chuyển bằng thuyền đến các khu vực lớp học để dọn dẹp vệ sinh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Chiến sĩ bộ đội tham gia hỗ trợ thu dọn vệ sinh trường học. Ảnh: Nguyễn Thắng

Chiến sĩ bộ đội tham gia hỗ trợ thu dọn vệ sinh trường học. Ảnh: Nguyễn Thắng

Các cô giáo và công an bì bõm lội nước thu dọn trường học. Ảnh: Nguyễn Thắng

Dù vất vả, nhưng các cô giáo vẫn hăng say dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị đón các em đến trường sau lũ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Dù vất vả, nhưng các cô giáo vẫn hăng say dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị đón các em đến trường sau lũ. Ảnh: Nguyễn Thắng

14/10/2025 11:13 AM (GMT+7)
