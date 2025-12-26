Xót xa hai ngôi trường khang trang bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội

Công trình trường mầm non và trường tiểu học tại phân khu phía Bắc Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội,﻿ do UBND huyện Thạch Thất (cũ), nay là xã Hòa Lạc (TP. Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Mục tiêu công trình nhằm giải quyết nhu cầu học tập của con em địa phương. Cả 2 ngôi trường này hoàn thành từ năm 2022, nhưng đến nay vẫn "cửa đóng then cài", cỏ mọc um tùm.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 24/12 cho thấy, ngôi trường tiểu học cao 3 tầng, được xây dựng khang trang với 2 khối nhà; khu nhà đa năng, nhà bếp, sân chơi, vườn hoa đã được hoàn thiện nhưng do không được bảo dưỡng, hiện đang trong tình trạng xuống cấp.

Cổng chính của trường tiểu học chưa được xây dựng do chưa có mặt bằng. Bên trong và xung quanh khuôn viên hai trường, cỏ mọc um tùm, một số đoạn tường bị thấm mốc.

Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng thôn 5 (xã Hòa Lạc) cho biết, con em của 523 hộ dân thôn 5, đặc biệt là học sinh của hơn 40 hộ dân đang sinh sống tại khu tái định cư, phải đi học cách nhà 7- 8km. Trong khi đó, công trình trường học được xây dựng khang trang nhưng lại bỏ hoang nhiều năm qua.

Bên cạnh trường tiểu học, công trình trường mầm non cũng đang bỏ hoang từ nhiều năm qua. Bên trong và ngoài khuôn viên của trường, cỏ mọc um tùm.

Được biết, nguyên nhân chính khiến hai trường chưa thể đưa vào sử dụng là do Dự án khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội hết thời gian thi công, chậm được gia hạn. Đến nay, dù đã được gia hạn nhưng công trình vẫn chưa thể thi công trở lại.

Theo UBND xã Hòa Lạc, vướng mắc lớn nhất là chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng đoạn đường vào Dự án khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là điều kiện tiên quyết để hoàn thiện các hạng mục còn lại của 2 trường.

Hiện tại, UBND xã Hòa Lạc đã giao cho các đơn vị chuyên môn khảo sát, lập kế hoạch sớm triển khai hoàn thành dự án khu tái định cư và 2 ngôi trường này.