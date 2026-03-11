Xuất hiện đường dây mối giới mua bán tạng trái phép, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Theo Bộ Y tế, qua thông tin từ các cơ quan chức năng và phương tiện thông tin đại chúng gần đây phản ánh về việc phát hiện các đường dây môi giới, mua bán, chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người, hoạt động trái phép. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nghề nghiệp, uy tín của ngành y tế và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, tính mạng của người dân.

Bộ yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm quy định của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Mọi hành vi môi giới hoặc mua bán mô, bộ phận cơ thể người dưới bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm.

Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm tại đơn vị.

Ghép mô, tạng là thành tựu y học quan trọng, giúp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.

Các bệnh viện thực hiện ghép tạng được yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình chuyên môn liên quan đến hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người. Việc tiếp nhận người hiến và người nhận phải được kiểm tra chặt chẽ, đặc biệt là xác minh mối quan hệ giữa hai bên trong trường hợp hiến tạng từ người sống.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra kỹ hồ sơ hiến, ghép để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch. Những trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến môi giới, mua bán bộ phận cơ thể người sẽ không được thực hiện ghép.

Song song với đó, các cơ sở y tế cần tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý cho nhân viên y tế, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia hoạt động ghép tạng.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường thanh tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm nếu có.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân đăng ký hiến tạng sau chết não nhằm tăng nguồn tạng hợp pháp, từng bước hạn chế tình trạng hiến từ người sống.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu môi giới hoặc mua bán mô, bộ phận cơ thể người, các cơ sở khám chữa bệnh phải báo cáo cơ quan quản lý và phối hợp với lực lượng chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.

Ghép mô, tạng là thành tựu y học quan trọng, giúp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối. Tại Việt Nam, tổng số ca ghép tạng tính từ năm 1992 đến nay là hơn 9.500 trường hợp; tổng số người đăng ký hiến tạng trong cả nước là hơn 102.000.

Trong năm 2024, số lượng người đăng ký hiến mô tạng tăng nhanh, gấp 3 lần so với con số trước đó và số ca chết não hiến mô tạng tăng 173% so với năm 2023.

Hiện nay nguồn hiến tạng từ người chết/chết não vẫn khan hiếm, trong khi nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng. Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á (hơn 1.000 ca/năm) nhưng tỷ lệ hiến tạng sau chết lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.