Hà Nội miễn 100% học phí, phụ huynh không phải nộp đơn, giấy tờ

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026.

Miễn học phí toàn diện, giảm gánh nặng kép

Theo đó, từ năm học 2025-2026, toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố sẽ được miễn học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Chính sách này không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình mà còn thể hiện chủ trương lớn của Thủ đô trong việc bảo đảm công bằng và cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người dân.

UBND TP. Hà Nội giao Sở GD&ĐT chủ trì triển khai, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố để quy định mức ngân sách Nhà nước cấp bù học phí cho các cơ sở công lập và xác định mức hỗ trợ đối với học sinh tại các cơ sở dân lập, tư thục.

Cải cách hành chính: "Mừng như được miễn học phí"

Điểm nhấn cải cách hành chính quan trọng nhất trong chỉ đạo lần này chính là việc ứng dụng công nghệ số để xóa bỏ rào cản thủ tục.

Một tiết học của học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Thành phố quy định rõ: Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông sẽ không phải nộp đơn xin miễn, giảm hoặc hỗ trợ học phí. Việc xét duyệt và chi trả chính sách sẽ được tăng cường giải quyết thông qua khai thác dữ liệu điện tử đã có trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua cổng dịch vụ công.

Chính sự thay đổi này đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ rất cao từ phụ huynh học sinh. Chị Phạm Thu Giang (phụ huynh tại xã Thường Tín) chia sẻ cảm nhận: "Việc miễn học phí đã quá tốt, nhưng điều tôi mừng nhất là thành phố quyết tâm xóa bỏ việc phải nộp đơn, giấy tờ. Trước đây, mỗi lần xin miễn giảm theo diện ưu tiên là phải chuẩn bị hồ sơ lằng nhằng, công chứng, mất cả buổi làm việc. Giờ đây, mọi thứ được tự động xét duyệt qua dữ liệu, phụ huynh không cần phải làm gì cả. Đây mới là sự hỗ trợ thực chất về cả tài chính lẫn thời gian, khiến chúng tôi thấy rất phấn khởi và tin tưởng vào cải cách hành chính".

Quán triệt chống "lạm thu" và công khai tài chính

Cùng với chính sách miễn học phí, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước để đảm bảo tính minh bạch.

UBND TP nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học. Việc thu các khoản dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường công lập phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, và phải có sự thống nhất với phụ huynh.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu nghiêm túc thực hiện công khai về cam kết chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng, và thu chi tài chính theo quy định.