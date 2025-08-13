150 bài thi tốt nghiệp môn Ngữ văn ở Khánh Hòa tăng điểm sau phúc khảo

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo cho các thí sinh về kết quả phúc khảo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo đó, toàn bộ bài thi trắc nghiệm sau phúc khảo đều được giữ nguyên điểm như trước.

Tuy nhiên, ở môn tự luận Ngữ văn có tới 150 bài thi tăng điểm. Được biết, sau khi kết thúc kỳ thi, địa phương này có 346 thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi Ngữ văn. Sau khi chấm phúc khảo, có 196 bài thi giữ nguyên mức điểm và 150 bài thi được tăng điểm.

Thí sinh dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay.

Trong đó, bài thi tăng nhiều nhất là 0,75 điểm và mức tăng này chỉ có 1 thí sinh; 1 bài thi tăng 0,5 điểm và 148 bài thi tăng 0,25 điểm.

Theo danh sách được công bố, thí sinh có mức điểm tăng cao nhất 0,75 điểm đối với môn Ngữ văn là em C.T.A, học sinh Trường THPT Tháp Chàm, trước phúc khảo bài thi đạt 4.0 điểm, sau phúc khảo bài thi đạt 4,75 điểm.

Thí sinh phúc khảo có nhiều mức điểm khác nhau, thấp nhất là 1,50 và cao nhất là 8,75 điểm.

Bài thi môn Ngữ văn của thí sinh Khánh Hòa được tăng điểm sau khi chấm phúc khảo.

Theo Sở GD&ĐT Khánh Hòa, đối với thí sinh có kết quả thay đổi điểm sau phúc khảo, đơn vị sẽ cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi và đề nghị người có trách nhiệm đến Phòng Quản lý chất lượng để nhận.

Các nhà trường nhận kết quả thi có trách nhiệm thông báo tới học sinh, phụ huynh, đồng thời thu hồi và hủy giấy chứng nhận kết quả thi cũ trước khi cấp giấy chứng nhận kết quả thi mới.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh Khánh Hòa có gần 15.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kết quả kỳ thi, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,7%.

Theo Bộ GD&ĐT, sau khi nhận kết quả thi Tốt nghiệp THPT, theo quy chế, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Do đó, thí sinh băn khoăn, chưa thỏa mãn về điểm thi được nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi để được chấm lại bài thi.

Kỳ thi năm 2025, toàn quốc có gần 1,17 triệu thí sinh dự thi. Sau khi công bố điểm thi, chậm nhất ngày 22/7, thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; chậm nhất 8/8 sẽ xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.