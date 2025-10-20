Thanh tra TP HCM kết luận gì về công tác chấm thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025?

Thanh tra TP HCM vừa công bố kết luận thanh tra về công tác chấm thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo đó, đơn vị tổ chức chấm thi là Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM. Địa điểm làm phách, chấm bài thi tự luận, chấm bài thi trắc nghiệm tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (số 275 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa).

Khu vực chấm thi được công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày

Theo Thanh tra TP HCM, khu vực làm phách vòng 1 được bố trí tại dãy phòng học đường Ngô Thời Nhiệm của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Khu vực làm phách vòng 2 được bố trí tại Thư viện Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Khu vực được khép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài, cửa sổ phòng được đóng kín và được công an niêm phong, các khoảng trống thông ra bên ngoài được bịt kín bằng vật liệu bền, chắc.

Khu vực làm phách đảm bảo an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày, không có thiết bị thu phát thông tin và hình ảnh.

Thanh tra TP HCM vừa công bố kết luận thanh tra về công tác chấm thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh minh họa AI: Thiện An)

Việc tổ chức chấm thi được tổ chức tại Hội đồng chấm thi đặt tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, bố trí 2 khu vực chấm thi tự luận, trắc nghiệm riêng biệt, được đảm bảo an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày, không có thiết bị thu phát thông tin và hình ảnh.

Trong quá trình thanh tra không ghi nhận trường hợp Ban lãnh đạo, cán bộ chấm thi và những thành viên làm việc tại các Ban chấm thi, Ban Thư ký, lực lượng công an, thanh tra... mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu, giấy tờ riêng, bút xóa, bút chì và các loại bút không nằm trong quy định của Ban Chấm thi khi vào và ra khỏi khu vực chấm thi theo quy định.

Mỗi tổ chấm thi được bố trí thùng đựng điện thoại, vật dụng cá nhân cách xa phòng chấm. Trong suốt thời gian cán bộ chấm thi, thư ký tổ chấm thi làm nhiệm vụ, thùng được khóa cẩn thận và niêm phong. Chìa khóa thùng do Ban Thư ký bảo quản, đảm bảo đúng quy định.

Kết luận của Thanh tra TP HCM

Có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi, gồm 2 thí sinh vi phạm khi làm bài thi môn Ngữ Văn, 1 thí sinh vi phạm khi làm bài thi môn Hóa. Cả 3 trường hợp đều bị đình chỉ thi theo quy định. Hội đồng thi cập nhật hình thức xử lý vi phạm vào Hệ thống Quản lý thi trước khi xuất dữ liệu để hỗ trợ công tác chấm thi. Phần mềm Hỗ trợ chấm thi tự động trừ điểm thi đối với thí sinh vi phạm kỷ luật theo quy định.

Thanh tra TP HCM kết luận Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND TP HCM và trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 theo đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ nhân sự để thành lập các Ban của Hội đồng thi. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và có trách nhiệm giữa các sở, ngành, đơn vị và các thành phần có liên quan. Hội đồng thi đã triển khai công tác chuẩn bị chấm thi, tổ chức chấm thi đúng tiến độ.

Cũng theo kết luận của Thanh tra TP HCM, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chấm thi được thực hiện tốt, giúp thành viên của các Ban Thư ký, Ban Làm phách bài thi tự luận, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, cán bộ chấm thi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các thành viên của các Ban Thư ký, Ban Làm phách bài thi tự luận, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, cán bộ chấm thi thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, không có trường hợp nào vi phạm Quy chế thi.