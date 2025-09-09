1 trường tiểu học treo nhiều tranh nói về luật nhân quả để dạy học sinh

Ngày 8-9, từ thông tin của PLO, Phòng Văn hóa – Xã hội, UBND phường Phú Mỹ, TP.HCM đã kiểm tra xác minh, yêu cầu trường tiểu học Quang Trung thuộc địa bàn gỡ bỏ nhiều bức tranh đạo đức học đường nói về luật nhân quả dán trên tường của trường. Phòng sẽ làm việc với ban giám hiệu trường và giao ban chấn chỉnh chung cho các trường.

Việc tháo gỡ các tranh đạo đức nói trên, theo lãnh đạo phòng là vì không đúng quy định pháp luật, cụ thể là Điều 20 Luật Giáo dục 2019 về việc không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Tranh đạo đức học đường được dán trên tường trường tiểu học Quang Trung, phường Phú Mỹ (Ảnh chụp sáng 8-9): TK

Theo tìm hiểu của PLO, tại nhiều vị trí như trước cửa ra vào một số lớp học, lối đi lên hành lang của các khối lớp, bên ngoài khu vực Ban giám hiệu của trường tiểu học Quang Trung, phường Phú Mỹ, thời gian qua có treo nhiều bức tranh đạo đức học đường khổ lớn.

Trong tranh thể hiện nhiều câu có ý răn dạy đạo đức cho học sinh. Mỗi một bức tranh nhỏ được ghi chú phía dưới là việc “nhân” như thế nào, bên cạnh sẽ nhận lại “quả” như thế đó.

Một số câu nhân – nuả trong tranh đạo đức học đường được treo ở trường:

"Nhân: Ủng hộ tiền bạc, công sức cất trường – Quả: Học hành đỗ đạt nhiều đời".

"Nhân: Không ngăn kẻ xấu làm sai – Quả: Mất năng lực, kém dở".

"Nhân: Mời người sử dụng các chất gây say nghiện – Quả: Mất ngủ, ngu dốt, điên loạn"...

Các tranh này được xuất bản bởi một công ty tư nhân tại TP.HCM. Trong một số bức có ghi tên công ty tư nhân này và bên cạnh là NXB Tôn giáo (quyết định xuất bản năm 2015 và người biên soạn là Thượng tọa Thích Chân Quang).

Tranh đạo đức học đường ghi chú nơi xuất bản và người biên soạn (ảnh chụp sáng 8-9). Ảnh: TK

Bên cạnh các bức tranh này, trường tiểu học Quang Trung treo một số bảng nội quy trường lớp, khẩu hiệu của ngành giáo dục, bảng truyền thống giới thiệu về truyền thống vẻ vang của Đội thiếu niên Tiền phong…

Phản ánh với chúng tôi, một số phụ huynh cho rằng nội dung tranh chưa đúng và không phù hợp với môi trường giáo dục, nhất là ở cấp tiểu học.

Tuy nhiên, Ban giám hiệu trường tiểu học Quang Trung cho rằng đây là các nội dung mang tính hỗ trợ, hướng dẫn cho học sinh về đạo đức bên cạnh giáo dục kiến thức và đạo đức từ nhà trường, giáo viên. Khi được phòng Văn hóa - xã hội của UBND phường Phú Mỹ nhắc nhở, chiều cùng ngày trường mới tháo gỡ.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phú Mỹ cũng cho hay sẽ làm việc với Ban giám hiệu trường và giao ban chấn chỉnh chung các trường về vấn đề này.

"Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân" - Điều 20, Luật Giáo dục.