Vân Hugo không ăn bất cứ thứ gì trong suốt 26 tiếng, kham khổ để giảm cân

Thứ Sáu, ngày 19/02/2021 11:27 AM (GMT+7)

Sau kỳ nghỉ khá dài, hội chị em nhanh chóng thực hiện nhiều phương pháp lấy lại dáng thon.

Thanh Vân Hogo ngày càng trẻ trung xinh đẹp.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều nàng bị mất dáng vì lỡ ăn uống quá nhiều. Vậy nên, lựa chọn phương pháp detox giảm cân sau Tết là lựa chọn an toàn và phù hợp. Mới đây, Thanh Vân Hugo chia sẻ về việc cô nhịn ăn trong 26 tiếng và thu được kết quả ngoài mong đợi.

Cô chia sẻ: "Thỉnh thoảng nên nhịn ăn để cơ thể được nhẹ nhõm và thải độc, chỉ uống nước khi khát, mỗi tháng nên duy trì nhịn ít nhất 1 ngày".

Thanh Vân Hugo nói thêm, trong quá trình nhịn ăn, cô vẫn làm việc bình thường. Khi nào cảm thấy đói thì uống thêm nước lọc, mọi thứ vẫn duy trì đúng quỹ đạo sinh hoạt. Bên cạnh đó, cô duy trì thói quen không bao giờ ăn no. Thanh Vân Hugo chỉ ăn no khoảng 70% thì dừng lại. Việc cơ thể run rẩy chân tay là do thiếu hụt đường và tinh bột theo thói quen. Vì thế, hãy chia nhỏ các bữa ăn rải rác trong ngày thay vì tập trung ăn quá nhiều cho 1 bữa. Cô không quên chia sẻ với hội chị em, dù thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào thì cũng nên lắng nghe cơ thể để đạt được hiệu quả mong muốn, không ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Nói rõ hơn về phương pháp nhịn ăn gián đoạn được nhiều người áp dụng, có thực sự giúp giảm cân hiệu quả và an toàn. Thông thường những người mới bắt đầu sẽ áp dụng công thức nhịn ăn gián đoạn 16/8 tức là chỉ ăn trong thời gian 8 giờ và nhịn ăn trong 16 giờ còn lại.

Nhiều người chọn ăn giữa trưa và trước 8 giờ tối, vì điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ cần nhịn ăn qua đêm và bỏ bữa sáng nhưng vẫn có thể ăn một bữa trưa và bữa tối cân bằng, cùng với một vài món ăn nhẹ trong suốt cả ngày.

Thân hình tươi trẻ mơn mởn của Thanh Vân Hugo được phô diễn trọn vẹn qua đồ bơi.

Những người khác chọn ăn từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cho phép có nhiều thời gian cho bữa sáng lành mạnh vào khoảng 9 giờ sáng. Bữa trưa bình thường vào khoảng giữa trưa và bữa tối sớm hoặc bữa ăn nhẹ vào khoảng 4 giờ chiều, trước khi bắt đầu nhịn ăn. Với những người có thói quen nhịn ăn gián đoạn có thể kéo dài thời gian nhịn ăn hơn 16 tiếng. Với Thanh Vân Hugo, cô thực hiện nhịn ăn trong vòng 26 tiếng.

Ngoài ra, để tối đa hóa lợi ích sức khỏe tiềm năng trong phương pháp ăn uống này, điều quan trọng là phải kiểm soát khẩu phần, lựa chọn các loại thực phẩm và đồ uống bổ dưỡng lành mạnh cho bản thân.

Hãy thử cân bằng mỗi bữa ăn với nhiều loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như:

Trái cây: Táo, chuối, cam, đào, lê...

Rau: Bông cải xanh, súp lơ, dưa chuột, rau xanh, cà chua...

Ngũ cốc nguyên hạt: Quinoa, gạo, yến mạch, lúa mạch, kiều mạch...

Chất béo lành mạnh: Dầu ô liu, bơ và dầu dừa

Nguồn protein: Thịt, thịt gia cầm, cá, các loại đậu, trứng, quả hạch, hạt...

Uống đồ uống không chứa calo như nước và trà và cà phê không đường, ngay cả khi nhịn ăn, cũng có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn của bạn trong và giữ cân bằng lượng nước trong cơ thể.

Nhịn ăn gián đoạn 16/8 cũng có thể gây ra tác dụng phụ ngắn hạn khi bạn mới bắt đầu, chẳng hạn như đói, yếu và mệt mỏi - mặc dù những điều này thường giảm dần khi bạn quen dần.

Gợi ý thực đơn để thực hiện phương pháp nhịn ăn 16/8.

