4 cách ăn khoai lang giúp giảm cân

Khoai lang là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, được khuyến khích thêm vào chế độ ăn kiêng.

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng, được khuyến khích thêm vào chế độ ăn kiêng. 100 gr khoai lang chỉ chứa khoảng 86 calo, thấp hơn nhiều so với cơm trắng (100 gr cơm trắng chứa 130 calo). Khoai lang chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C, B6, kali giúp tăng cường sức khỏe. Hàm lượng chất xơ cao trong khoai lang giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời tăng tốc độ trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân. So với khoai tây, khoai lang có chỉ số đường huyết thấp hơn, giúp kiểm soát đường huyết tốt, hỗ trợ giảm mỡ thừa.

Nên ăn khoai lang vào bữa sáng cùng trứng hoặc ức gà và các loại rau củ, trái cây tươi.

Để tăng cường hiệu quả giảm cân với khoai lang, bạn nên:

- Ăn khoai lang vào bữa sáng hoặc thay cơm vào bữa trưa. Mỗi lần chỉ nên nạp khoảng 100 - 150 gr.

- Hấp, luộc hoặc nướng khoai lang nguyên vỏ để giữ dưỡng chất. Không nên chế biến khoai lang với các loại dầu, mỡ hoặc thêm nhiều gia vị.

- Ăn khoai lang cùng các món giàu protein như trứng, ức gà và rau xanh để cân bằng dinh dưỡng, tăng cảm giác no.

- Uống đủ nước kết hợp tập thể dục để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Những điều cần tránh khi ăn khoai lang để giảm cân:

- Không nên ăn quá nhiều khoai lang. Đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng ăn quá nhiều dễ gây dư thừa calo.

- Không nên ăn khoai lang kèm thực phẩm giàu tinh bột như cơm, bánh mì, bún... vì dễ gây dư thừa calo.

- Không nên chiên, xào khoai lang hoặc ăn khoai lang cùng đường, sữa đặc vì dễ làm tăng lượng calo nạp vào, gây tăng cân.